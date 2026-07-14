Teun Gijselhart: "Sin ninguna duda, tenía que venir al Deportivo"

Teun Gijselhart vive con orgullo sus primeros días como jugador del Deportivo. El club presentó oficialmente este martes al centrocampista neerlandés, el primero de los refuerzos firmados tras conseguir el ascenso a Primera División. En castellano, el futbolista de Ámsterdam reconoció su ilusión por formar parte del proyecto blanquiazul. "Sin ninguna duda, tenía que venir al Dépor", resaltó en la sala de prensa de Abegondo. Además de matizar la pronunciación de su apellido, desveló que en el vestuario ya le cayó el apodo de "Toni".

"Desde el primer día me he sentido muy bien, estoy muy orgulloso de estar aquí", señaló Gijselhart en su primera comparecencia como jugador del Deportivo. Se mostró muy positivo tras la primera semana de pretemporada y agradeció "a compañeros y cuerpo técnico" por la bienvenida que le han brindado. "Puedo jugar como un seis o como un ocho. Soy capaz de aportar intensidad, robar balones y participar en la construcción del juego", se definió como futbolista. Encaja en el perfil de centrocampistas neerlandeses, con perfiles similares al de Frenkie de Jong, aunque no hizo comparaciones con otros compatriotas.

Ilusión por proyecto del Deportivo

Gijselhart contó con ofertas de clubes importantes en Países Bajos, pero decidió aceptar la propuesta y el proyecto que le planteó el Dépor. "Estoy listo y voy a darlo todo por este club. Quiero seguir aprendiendo y mejorando, como futbolista y como persona", resaltó el centrocampista neerlandés. A tenor de los refuerzos que han seguido tras su fichaje, confirma su ilusión por llegar a A Coruña. "El proyecto es muy bueno, con jugadores de futuro. Todos estamos muy cómodos con el balón, como Mario Soriano. Este es un club con mucha historia y muchos aficionados", añadió, contento, también, por el recibimiento que ha tenido la ciudad en su día a día.

En el Dépor se encontró con un compatriota como Zakaria Eddahchouri. Confiesa que no necesitó referencias por parte del delantero para decantarse por fichar por el equipo herculino. "No necesité hablar con Zaka, que es muy amable también. Sí hablé con Juanjo (Expósito), Fernando (Soriano), Massimo (Benassi). Sin ninguna duda, tenía que venir", comentó.

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Aunque no nació predestinado a jugar en el Deportivo, su ilusión siempre fue jugar en la liga española, algo por lo que luchó en el campo y en las aulas. "Mi madre vivió y estudió en Salamanca durante un tiempo, gracias a ella tuve mi primer contacto con el idioma. Empecé a aprenderlo porque tenía en la cabeza que algún día me gustaría jugar en España", confesó.