Aubameyang no viaja con el Olympique de Marsella a la gira por Costa de Marfil para cerrar su fichaje por el Deportivo

Cuando parecía que el Deportivo se iba a tomar un impás después de cinco contrataciones, plenas de juventud, el nombre de Pierre Aubameyang ha surgido con fuerza para reforzar la delantera blanquiazul y las partes ultiman detalles para que se convierta en la sexta incorporación en la vuelta a Primera División. El fichaje se puede dar por hecho a la espera de redactar contratos y que se produzcan las pertinentes firmas. Tanta es la proximidad que, según revela L'Equipe, el delantero gabonés no se ha subido al avión que iba a llevar a su equipo, el Olympique de Marsella, a Costa de Marfil, donde realizará una gira el conjunto del sur de Francia.

El club coruñés, tras atar ya a Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen, se lanza ahora a por un viejo conocido de la liga española, quien tuvo un fugaz, pero exitoso paso por el Barça, en el que dejó huella entre la afición culé. Se fue por encima de los diez goles y que brilló, ante todo, en un Clásico ante el Real Madrid. Llegó gratis y se fue al Chelsea para que los catalanes hiciesen caja antes de la llegada de Lewandowski. Tras su salida a Londres, regresó al Olympique de Marsella y, posteriormente, se fue a Arabia antes de volver de nuevo al Velodrome. Su pasado ejercicio, de menos a más, le llevó a lograr diez goles y seis asistencias en 30 partidos de Ligue 1; 3 goles y 4 asistencias en ocho de Champions; y otra diana en dos duelos de Copa de Francia.

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Interés desde Turquía

Aubameyang, con raíces familiares en Ávila, acogió de buen grado el interés del Deportivo y se preocupó por las claves del proyecto. Había interés de Turquía e incluso el salario era superior, pero el francés, internacional con Gabón, prefiere apostar por su regreso a España después de haber jugado también en Inglaterra, Alemania, Italia y Arabia Saudí, además de en Francia. A sus 37 años apuesta por un histórico, pero también por un recién ascendido. Aunque había perdido su sitio en el Olympique, el Deportivo pagará en torno a 1,5 millones de euros por sus derechos federativos.