El Deportivo ultima detalles para que Aubameyang refuerce su delantera: las claves de la operación

El Deportivo, tras cerrar cinco fichajes con un alto componente de juventud, estrecha el cerco para sumar efectivos a su delantera en la que tiene ahora mismo en nómina a Bil Nsongo, Zakaria Eddahchouri y Mohamed Bouldini, aunque este último saldrá este verano. Según pudo confirmar este diario, el club coruñés ha puesto sus ojos y quiere sumar a su plantilla a Aubameyang, ariete gabonés de 37 años, que ha jugado en Milan, Barcelona y Chelsea, entre otros, y que ahora milita en el Olympique de Marsella. La prensa gala (los periodistas Santi Aouna y Sébastien Deni), cifran en 1,5 millones la cantidad a desembolsar por el ariete a su club de procedencia. La entidad de Riazor avanza y ultima detalles para amarrar este refuerzo para su zona ofensiva.

El Deportivo le expuso el proyecto al jugador y el futbolista, quien ya conoce la liga española, quedó encantado con lo que vio y con las posibilidades que le ofrece la entidad coruñesa cuando ya afronta los años finales de su carrera. El futbolista logró diez goles el pasado ejercicio en el campeonato francés y su futuro estaba fuera del Velodrome tras este verano. Ahí el Dépor ha entrado en esa escena para llevarse al jugador.

Experiencia

Esa contratación de Aubameyang entra dentro de las necesidades y los parámetros que busca Fernando Soriano. Todavía con mes y medio de ventana de traspasos por delante, la Dirección de Fútbol contempla al menos tres entradas más para reforzar al equipo, uno de ellos es el gabonés. Entre los perfiles da prioridad a jugadores experimentados, que equilibren la balanza. Por posiciones, queda por cubrir un puesto de lateral izquierdo, el citado delantero y se contempla el fichaje de un central más para la defensa.

Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen. Estos son, de momento, los cinco rostros nuevos en la plantilla con la que Antonio Hidalgo prepara en Abegondo el retorno del Dépor a la máxima categoría, que será el lunes 17 de agosto contra el Elche en Riazor. No están todos los que serán dentro de poco más de un mes, pero el club sí considera tener ya un bloque sólido sobre el que pulir su proyecto. El perfil de los jugadores incorporados es claro: talento joven. El guardameta ibicenco, con 26 años, es el más veterano de los recién llegados. Amatucci, Gijselhart, Asp Jensen y Ede rondan la veintena.

Fernando Soriano sabe que necesita perfiles más experimentados para servir de contrapeso y referencia para jugadores jóvenes que nutren el plantel de Hidalgo. "Lo normal es que lo que venga ahora sean jugadores con un poco más de experiencia. Tienen en encajar dentro de la ejemplaridad que buscamos, como lo fueron Escudero o Lucas Pérez en su momento. Que muestren día a día en el campo lo que es ser profesional, es un aspecto que miramos muchísimo", confirmó este martes en la sala de prensa de Abegondo.

Quedan todavía mes y medio hasta que el mercado de fichajes eche el cierre y Fernando Soriano no le pone puertas al campo. No obstante, cifra en tres los movimientos que contempla como seguros para completar la plantilla. "Los partidos de pretemporada son muy importantes, muchas de las decisiones se toman por este primer mes. Puedes tener alguna duda del año anterior que en pretemporada desaparece" explicó.

Entre los puestos que quedan por cubrir, se hace evidente la necesidad de fichar a un delantero. Su prioridad es incorporar solo a uno y Aubameyang colmaría las urgencias coruñesas. "Bil ha dado un paso adelante en el primer equipo y Zaka igual, en tema de mentalidad y físico", señaló Fernando Soriano. El camerunés entra en los planes de Antonio Hidalgo tras tirar abajo la puerta del primer equipo y marcar los goles del ascenso en Valladolid.

Eddahchouri, a pesar de haber contado con intereses en el mercado, entra también en los planes del club. La entidad recalca que no tiene "necesidad de vender" para dar entrada a los fichajes ya hechos ni a los que quedan por venir. En esa línea, no se contempla su salida salvo que el jugador pida marcharse o llegue una oferta que satisfaga al club. Se cuenta con Bil y con él para ser dos de los tres arietes. El tercero será el aún jugador del Olympique de Marsella. Bouldini, que se incorporó a los entrenamientos, está en la rampa de salida.

Defensa

El otro foco candente está en la defensa. El Deportivo sabe que necesita reforzar el lateral izquierdo, en el que actualmente cuenta solo con Giacomo Quagliata como jugador del primer equipo. Como adelantó LA OPINIÓN, el club está interesado en Álex Moreno y el suizo Ricardo Rodríguez para cubrir ese carril. Semanas atrás, también mostró interés por el andaluz Alberto Moreno, que la temporada pasada jugó en el Como.

La vía que por ahora contenta a Hidalgo en esa posición es el juvenil Xabi Campos. Su rendimiento desde que se incorporó a la pretemporada con el primer equipo es del agrado del técnico de Canovelles y tendrá oportunidades en los primeros amistosos de pretemporada. Solo el fichaje de otro lateral puede reducir su protagonismo en estos duelos de preparación.

Al puzle del lateral se suma el eje de la zaga. El Deportivo cuenta ahora mismo con cinco centrales: Miguel Loureiro, Lucas Noubi, Arnau Comas, Dani Barcia y el recién fichado Bright Ede. Su plan pasa por fichar uno más, lo que obligará a aligerar esta línea con una o dos salidas. Ninguno de los centrales blanquiazules cuenta con experiencia en Primera División. La estatura también es un aspecto que se tiene en cuenta. "No vamos a precipitarnos, tenemos un mes y medio por delante", comentó Fernando Soriano ante la posible salida en busca de minutos de Barcia y Comas.

Otras opciones

Las prioridades son un delantero, un lateral izquierdo y un central, pero hay otras tareas pendientes. El encaje de piezas de Antonio Hidalgo puede reducir las urgencias en otras demarcaciones, como es el costado derecho. Incorporar a un extremo en ese costado es una posibilidad estudiada, pero no apunta a ser una prioridad en este momento del mercado. Luismi Cruz y David Mella, una vez se recuperen, pueden actuar en esa posición. No obstante, el plan inicial del club pasaba por ubicar al de Espasande por la izquierda. Este verano, Hidalgo tiene en nómina a Adrián Guerrero, Kevin Sánchez y Diego Gómez, que se incorporó este martes a la dinámica del primer equipo, para poder cubrir el flanco diestro en amistosos. Un segundo delantero es otra de las posibilidades de cara a lo que resta de mercado, en el caso de que aparezcan oportunidades o se produzcan unas salidas que el Deportivo no considera prioritarias.

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En el centro del campo no se contemplan más llegadas y queda por acometer una importante operación salida. Amatucci, Gijselhart, Villares, Mario Soriano y Riki Rodríguez apuntan a llevar las riendas del equipo. "No descartamos la salida de Charlie Patiño para conseguir confianza y minutos", sugirió Fernando Soriano. También contempla el adiós de José Ángel, que renovó de forma automática tras el ascenso hasta 2028, pero perdió mucho protagonismo el curso pasado. En la portería la idea es mantener la competencia entre Leo Román, Álvaro Ferllo y Germán Parreño, mientras que Eric Puerto saldrá cedido.