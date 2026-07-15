El Deportivo habilita una opción para renovar parcialmente 'online' en Marathón Inferior
Se mantiene el núcleo de las medidas para esa zona de Riazor
A unas horas de que llegue la manifestación convocada por la Federación de Peñas y ante "consultas, comentarios e solicitudes recibidas en los últimos días por parte de abonados" de Marathón Inferior, el Deportivo anuncia que habilita una opción para renovar parcialmente online el carnet de socio.
El propio Deportivo explica en un comunicado que "el nuevo procedimiento online permitirá a las personas abonadas firmar digitalmente la Declaración de Aceptación Expresa de las Condiciones Particulares del Abono de Marathon Inferior y hacer llegar la documentación identificativa requerida". La entidad añade que "una vez validada por la Oficina de Atención ao Deportivismo, podrán completar la renovación y el pago por los canales habituales, a través de la app o de la web oficial". De esta manera, "el abono quedará inicialmente en estado 'Pendiente de activación' hasta que el titular acuda a la Oficina de Atención ao Deportivista y presente su documento de identidad original. En ese mesmo momento, si solicitó el abono físico, se le entregará en mano".
Se mantiene el fondo
A pesar de este paso, el Deportivo se reafirma en el fondo de la decisión tomada, justo lo que ha motivado el malestar de la afición. El Deportivo cree que así "facilita el proceso sin renunciar a las garantías necesarias" y además "se mantiene la comprobación presencial final como requisito imprescindible para la recogida del abono".
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
- Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
- La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocan una manifestación este jueves contra la campaña de abonados del Deportivo
- La panadería sin gluten de A Coruña que busca el oro nacional con su empanada: 'Empezamos a las seis y por la tarde ya no quedan
- El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky
- El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen
- La Valedora do Pobo advierte a Cambre y Bergondo: el déficit de personal no exime de atender al ciudadano