El Deportivo habilita una opción para renovar parcialmente 'online' en Marathón Inferior

A unas horas de que llegue la manifestación convocada por la Federación de Peñas y ante "consultas, comentarios e solicitudes recibidas en los últimos días por parte de abonados" de Marathón Inferior, el Deportivo anuncia que habilita una opción para renovar parcialmente online el carnet de socio.

El propio Deportivo explica en un comunicado que "el nuevo procedimiento online permitirá a las personas abonadas firmar digitalmente la Declaración de Aceptación Expresa de las Condiciones Particulares del Abono de Marathon Inferior y hacer llegar la documentación identificativa requerida". La entidad añade que "una vez validada por la Oficina de Atención ao Deportivismo, podrán completar la renovación y el pago por los canales habituales, a través de la app o de la web oficial". De esta manera, "el abono quedará inicialmente en estado 'Pendiente de activación' hasta que el titular acuda a la Oficina de Atención ao Deportivista y presente su documento de identidad original. En ese mesmo momento, si solicitó el abono físico, se le entregará en mano".

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Se mantiene el fondo

A pesar de este paso, el Deportivo se reafirma en el fondo de la decisión tomada, justo lo que ha motivado el malestar de la afición. El Deportivo cree que así "facilita el proceso sin renunciar a las garantías necesarias" y además "se mantiene la comprobación presencial final como requisito imprescindible para la recogida del abono".