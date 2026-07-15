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Manifestación de protesta este jueves desde la plaza de Pontevedra por la campaña de abonados del Deportivo

Sin contactos entre las partes para reconducir la situación

Aficionados del Deportivo reunidos en la Torre de Marathon

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RAC

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Carlos Miranda

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La manifestación en protesta por las condiciones impuestas a Marathón Inferior y por los precios de los abonos, convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas con salida y punto de encuentro en la plaza de Pontevedra y final en la sede de Abanca en A Rúa Nova. El club habilitó el martes un proceso por el que parte de la renovación en Marathón se pudiese realizar online, sin que cambiase el fondo de las medidas y sin evitar un paso presencial por la OAD, aunque fuese breve. Esa decisión no desactivó la protesta. Se mantiene por parte de unos colectivos que, según fuentes consultadas, no han tenido ningún contacto con el Deportivo en las últimas horas para reconducir la situación o llegar a un punto de encuentro. Habrá lectura de un manifiesto al fin al de la marcha.

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