El canterano Raúl Lema deja el Deportivo para marcharse al Real Madrid: firmará por tres años

El aún canterano del Deportivo, Raúl Lema, dejará Abegondo para marcharse al Real Madrid. El internacional español sub 15 y sub 16, natural de Muxía y nacido en 2010, se marcha del club coruñés antes de cumplir 16 años, con lo que su nuevo equipo no debe afrontar por ley ningún tipo de compensación, pero el conjunto de Chamartín ha estado en contacto con el Deportivo para compensarlo de alguna manera por la formación del futbolista durante estos años. Todo está a punto para que la salida se formalice en los próximos días tras una decisión que tomó el jugador y su entorno hace tiempo. Lema firmará por tres temporadas con la entidad del Valdebebas.

El equipo blanco lleva tiempo detrás de una de las joyas de la cantera blanquiazul. Hace meses y medio el propio Fernando Soriano reconocía en una entrevista a LA OPINIÓN que estaban buscando renovar al jugador: "El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido. Nosotros estamos en una negociación, se le ha planteado una propuesta. Te diría que la más importante hasta el día de hoy a su edad. Estamos esperando que haya alguna contrapropuesta, que nos dijeron que nos iban a efectuar. Estamos en ese momento. Decían que si el Madrid y tal. No tenemos ninguna noticia de eso, estamos esperando a ver si se puede", apunta el aragonés, quien no ocultaba las limitaciones blanquiazules al tratarse de un menor de edad: "La ley dice que hasta los 16 años puedes cambiar de club en cualquier momento, sin tener que decir nada a nadie, solo con la firma de tus padres. En este caso no tienes ni que abonar nada. Por mucho que haya un contrato con 15 años, lo puedes romper de un día para otro. Hay situaciones que nosotros podemos hacer: cuidarlos, crear un sentimiento muy profundo por el club, el que vean una oportunidad de futuro... Hay otras cosas que está claro que nosotros no vamos a poder competir. Tú me dices, si viene el Madrid y es por dinero, está claro que el Madrid nos va a superar. Por sentimiento deportivista o madridista, eso ya cada uno tiene que verlo".

El Deportivo cree que está haciendo una apuesta importante en Abegondo y que las oportunidades que se están dando avalan su labor, más allá de algunas fugas puntuales.

Su trayectoria

Lema empezó en las escuelas del Luis Calvo, en etapa biberón, y pasó dos años en prebenjamines hasta dar el paso al Dépor. Desde entonces, su padre le llevaba cada día desde Muxía en coche hasta Abegondo para que cumpliese su sueño de ser futbolista. Hace más de un año participó en partidos amistosos de la selección sub 16 y es un jugador habitual en las categorías inferiores de La Roja.

Bruno Sueiro, entrenador en categoría prebenjamín en el Luis Calvo, no recuerda a un talento igual: «Te llena mucho los ojos porque tiene algo que se está perdiendo, que es el fútbol de calle. Tenía una técnica muy depurada. El primer día me sobró medio entrenamiento para ver que era diferente». Al principio era un jugador «técnicamente muy superior». Tanto, que tuvo que aprender a jugar en equipo y a pasarla: «Ganábamos todos los partidos por goleada, él era nuestro delantero, lo que sucedió es que se pasó toda la primera vuelta sin marcar un tanto. Se tiraba de los pelos. Cuando empezó a entender que apoyándose en sus compañeros iba a ser mucho mejor, ya fue todo más rodado, en la segunda vuelta marcó casi 40 y al año siguiente cerca de 80 goles».

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Desde pequeño Raúl ha sentido una predilección por el fútbol. A Bruno le preguntaba todo. Era «una esponja» que quería mejorar cada día, en cada entrenamiento, que «disfrutaba» con las sesiones y con las explicaciones. «Quería aprender, saberlo todo, era un niño, pero en el fútbol muy maduro, lo entendía todo a la primera, era una pasada estar con él».