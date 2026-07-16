Contrato de dos temporadas para Aubameyang con el Deportivo

El Deportivo cuenta con Pierre Aubameyang para su proyecto de regreso a Primera División como sexto fichaje tras las llegadas de Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Jonathan Asp Jensen. El delantero francogabonés, de 37 años, ha acabado cayendo en las redes del club coruñés después de semanas de contactos en los que el Deportivo ha tenido que ir ganando terreno y confianza en las preferencias del ex de Arsenal, Borussia, Chelsea o Milan, entre otros. Ya tiene el ok de su club para viajar, según apunta la prensa francesa, quien afirma que firmará para las dos próximas temporadas, un arco temporal que le da estabilidad al jugador y que le sirve a la entidad de Riazor para encajar en mejor medida la amortización del fichaje, que le llevará a abonarle 1,5 millones de euros al Olympique de Marsella. El equipo francés estaba abierto a su salida para liberar masa salarial en un momento delicado para su economía. El futbolista está pasando reconocimiento médico en Madrid y se le espera en las próximas horas en A Coruña.

Más necesidades

La llegada del veterano futbolista colma una de las aspiraciones de Fernando Soriano en el mes y medio que queda de mercado de fichajes. Las otras prioridades son la llegada de un lateral izquierdo y de un central para cerrar una defensa que se ha visto reforzada hasta ahora con la llegada del joven polaco de 19 años. Ede Bright. Más allá de que tenga unas necesidades perentorias, el club coruñés tampoco se cierra a la posibilidad de incorporar otro delantero centro y un extremo diestro, más allá de posibles salidas inesperadas. Si llegase otro nueve ariete, quien estaría en la puerta de salida es Zakaria Eddahchouri, aunque Fernando Soriano reafirmó hace unos días su confianza en él y en cómo estaba afrontando la pretemporada.

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Además de las entradas, el club coruñés debe aligerar su plantilla, porque además de los futbolistas que ha desviado al Fabril, no cuenta con José Ángel, Charlie Patiño, Bouldini, Diego Gómez y Arnau Comas y Dani Barcia tienen su futuro en el aire.