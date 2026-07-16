Un millar de seguidores se manifiestan por los abonos del Deportivo

Aficionados del Deportivo marcharon por las calles del centro de A Coruña en la manifestación en protesta por las condiciones impuestas a Marathón Inferior y por los precios de los abonos, convocada por la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces. La marcha inició pasadas las 20.00 horas en la Plaza de Pontevedra y avanzó hacia la sede de Abanca en Rúa Nova por San Andrés. Con una pancarta visible de "O Dépor somos nós" y proclamas como "esta hinchada nunca se rinde", verbalizaron su descontento por las medidas que el club impone sobre los socios con asiento en ese sector del estadio. En la comitiva participaron más de un millar de personas, aunque fuentes municipales elevan la cifra a 3.000.

La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces avanzaron la semana pasada, en la asamblea que organizaron en los aledaños de Riazor para mostrar su rechazo a la campaña de abonados, la decisión de celebrar esta semana una manifestación de protesta. La marcha arrancó en la plaza de Pontevedra y marchó por San Andrés, con un par de pausas para manifestar sus cánticos contrarios a las medidas que adoptó el club. La comitiva llegó a Rúa Nova donde, tras continuar con sus protestas con y sin la pancarta. "O meu asento, o meu dereito", añadieron entre las proclamas.

Manifestación en contra de la campaña de abonados del Deportivo / LOC

El manifiesto

La convocatoria finalizó con la lectura de un manifiesto que resume el rechazo hacia la campaña de abonados. "En los últimos años vivimos muchas convocatorias por el Deportivo. Las marchas por el paseo marítimo, las grandes previas y los viajes por distintas categorías. Esta manifestación tiene tanta importancia o más que esos recuerdos", comenzó el comunicado. "Está en juego nuestro futuro como afición", continuó.

Acabaron su comunicado público con una proclama directa para el Deportivo. "Esperemos que el club escuche de una vez al deportivismo y muestre voluntad de rectificación y diálogo para evitar que esta situación se prolongue más en el tiempo", concluyó. En caso de no haber soluciones, avanzaron próximas convocatorias y movilizaciones.

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La postura del club

José Manuel García, responsable del área social del Deportivo, explicó hace unos días en LA OPINIÓN que el club considera que las medidas de identificación en Marathón Inferior son la mejor forma de «protegerse de las sanciones que vienen llegando, que son importantes y elevadas». «Queremos proteger los intereses económicos y reputacionales del club», apuntó.