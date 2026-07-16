Sofía Domínguez, noveno fichaje del Dépor Abanca: firma por una campaña

Tras acometer una renovación este verano y con los entrenamientos ya en marcha, el Dépor Abanca hizo público su noveno fichaje. Se trata de Sofía Domínguez, lateral diestra argentina de 20 años que llega del Basilea, para firmar por una temporada, aunque la vinculación es ampliable. La futbolista, antes de competir en Suiza, jugó en River Plate y Newell's en su país. La futbolista, que también puede jugar en el centro del campo, es internacional absoluta con su país y tiene una dilatada trayectoria en la inferiores de la albiceleste.

El Dépor apunta que, "de su personalidad y jerarquía habla el dato de que siempre fue una de las destacadas en las categorías inferiores argentinas, en las que portó el brazalete de capitán. Con su incorporación, el Dépor ABANCA suma talento, calidad y proyección de cara a la temporada 2026-27".

De pretemporada

El Dépor Abanca arrancó el pasado lunes la pretemporada con los protocolarios exámenes y pruebas médicas en la ciudad deportiva de Abegondo y el hospital HM Belén. El conjunto blanquiazul inicia su tercer curso en la Liga F con un proyecto renovado. Muchas de las jugadoras nuevas han tenido esta semana su primera toma de contacto con la ciudad deportiva y con el cuerpo técnico que esta temporada encabeza Alberto Rodríguez, hasta ahora segundo entrenador de Fran Alonso.

Además de a Sofía Domínguez, el Dépor Abanca contrató este verano a Lucía Pardo, Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Paula Hernández y Carla Castiñeyras. Estas dos últimas se incorporan con ficha del filial.

Noticias relacionadas

Continúan Merle Barth, Espe Pizarro, Millene Cabral, Eva Dios, Olaya, Paula Monteagudo. Marisa García, cedida el curso pasado por el Real Madrid, ahora firma en propiedad por el Dépor. Las canteranas Lucía Rivas, Paula Novo y Redru renovaron y pasan a formar parte de la primera plantilla.