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11.728 socios ya han renovado su carnet del Deportivo

Nueve días después del pistoletazo de salida a la campaña

Aficionados del Deportivo reunidos en la Torre de Marathon

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RAC

Nueve días después de que el Deportivo hiciese pública la campaña de abonados del regreso a Primera División, el club coruñés comunicó anoche que 11.728 deportivistas ya han renovado su carnet de socio para el ejercicio 2026-27. Hasta el día 26 se puede ampliar esta vinculación conservando el asiento en Riazor. La campaña ha generado un conflicto con una parte de la afición que no comparte las exigencias de accesso para abonarse a Marathón Inferior ni la nueva política de precios que ha llevado que suban entre un 34 y un 68%, según la grada.

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