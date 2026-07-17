Adriana Ranera, décimo fichaje del Dépor Abanca

La joven defensa central Adriana Ranera (Barcelona, 2005) es la décima incorporación del Dépor Abanca en un verano de revolución en Abegondo. Llega como cedida al equipo culé y se suma a Lucía Pardo, Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Sofía Domínguez, Paula Hernández y Carla Castiñeyras como incorporaciones. Estas dos últimas tendrán ficha del filial. Ranera participó el pasado ejercicio en nueve partidos oficiales con el primer equipo azulgrana.