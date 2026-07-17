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Adriana Ranera, décimo fichaje del Dépor Abanca

Llega como cedida por parte del Barcelona

Ranera

Ranera / RCD

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RAC

La joven defensa central Adriana Ranera (Barcelona, 2005) es la décima incorporación del Dépor Abanca en un verano de revolución en Abegondo. Llega como cedida al equipo culé y se suma a Lucía Pardo, Ainoa Gómez, Vega Montesinos, Andrea Tarazona, Daniela Caracas, Eva Alonso, Sofía Domínguez, Paula Hernández y Carla Castiñeyras como incorporaciones. Estas dos últimas tendrán ficha del filial. Ranera participó el pasado ejercicio en nueve partidos oficiales con el primer equipo azulgrana.

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