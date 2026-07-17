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Primer amistoso del verano para el Deportivo con tres ausencias seguras

No estarán Mella, Yeremay y Loureiro

Amatucci

Amatucci / RCD

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RAC

El Deportivo del regreso a Primera División se estrena este sábado a las 20.00 horas (TVG, Youtube del RC Deportivo) con un amistoso ante el Compostela en el Vero Boquete de Santiago. Se está convirtiendo en un clásico esta cita en los primeros compases del verano y, en esta ocasión, será ante un conjunto de Segunda Federación tras el ascenso blanquiazul. Hidalgo no ha facilitado lista, aunque hay tres bajas seguras, las de Loureiro, Mella y Yeremay, que han estado a menor ritmo en estas dos primeras semanas en Abegondo.

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