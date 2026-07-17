La vida tras abandonar la cantera del Deportivo: un viaje lleno de curvas

El adiós de Raúl Lema, una de las joyas de la cantera del Deportivo, a Abegondo para marcharse al Real Madrid, a sus 16 años, no supone ni mucho menos la primera fuga de un joven valor blanquiazul que había decidido realizar una parte de su trayectoria en el vivero blanquiazul y que, llegado un punto, ddio un viraje a su carrera buscando nuevos horizontes en un gigante europeo o en un equipo de un mayor poder económico. Son futbolistas que, en su día, el club coruñés no pudo retener, pero ese cambio no significó, en muchos casos, un seguro asalto a la élite. De hecho, en los últimos años solo Álvaro Carreras y Angeliño Tasende han disfrutado de carreras al más alto nivel después de haber abandonado el que había sido su hogar. Emigrar a Valdebebas, La Masía, Alcochete o las ciudades del Manchester City, el Borussia Dortmund o el Red Bull Leipzig no garantiza el éxito.

Portería y centrales

No ha sido la portería una de las posiciones más castigadas por salidas dolorosas en Abegondo. Se fue hace algunos veranos Yago Moreira (2006) al Villarreal, pero acaba de dejar la estructura amarilla para fichar por el Uniao Leiria tras haber tenido protagonismo en el equipo C. Sí ha recibido golpes en la línea de flotación por algunas emigraciones en masa que dejaron posiciones tocadas, una de ellas la de central. Hace cuatro años se marcharon casi al unísono Lucas Taibo (2006) y Jorge Oreiro (2006) al Sporting de Portugal y el Real Madrid, respectivamente. No fue sencillo reestructurar la cadena de defensas y ahí fue cuando ganó protagonismo Samu (2007). Taibo sigue en Lisboa y debutó puntualmente con el primer equipo, pero aún no ha dado el salto. Oreiro se mudó hace dos años al Betis, está en el filial. Casi una década antes, en 2014, fue cuando Juan Brandariz, Chumi (1999), dejó Abegondo para irse a La Masía. Llegó a debutar con el primer equipo, aunque ha transcurrido gran parte de su carrera en el Almería, entre Primera y Segunda.

Los laterales

Los laterales han sido una de las demarcaciones preferidas de los grandes equipos para llevarse a futbolistas. Hay cinco casos recientes y dos de ellos han conseguido jugar al más alto nivel, aunque por el medio hubiesen tenido que dar algún rodeo, tampoco ha sido lineal el asalto. El primero en marcharse fue Angeliño (1997), quien en edad cadete dejó el Deportivo para irse al Manchester City. Ha jugado en el PSV, el propio City, en el Red Bull Leipzig, el Galatasaray... El equipo coruñés ha querido recuperarlo este verano. El otro futbolista que ha llevado sus cualidades a la élite es Álvaro Carreras (2003), quien también como cadete se fue al Real Madrid, y ahora tiene dorsal en el primer equipo blanco. Eso sí, para conseguir esa oportunidad terminó su formación en el Manchester United y destacó en el Benfica antes de regresar a Chamartín, previo pago de 50 millones de euros.

Hace tres campañas se fue Trilli (2003) al Barcelona tras debutar con el primer equipo y hoy en día pertenece al Valladolid, quien lo cedió los últimos meses al Córdoba. Guille Bueno (2002), otro de los campeones de Marbella, se fugó de Abegondo para firmar por el Borussia Dortmund. Ahora pertenece también al club pucelano. Años antes, Sergio Bernárdez (2004) dejó el Deportivo para seguir su camino en el Atlético de Madrid. Sus últimas campañas fueron en el Ourense CF y en el Coruxo.

El centro del campo y el ataque

Uno de los casos más paradigmáticos, porque llegó en una época baja del club coruñés y hubo por el medio una oferta irresistible, fue el de Hugo Novoa (2003). El Red Bull Leipzig hizo una apuesta fuerte, en la línea de su política deportiva de apostar por jóvenes valores. Llegó a debutar en Bundesliga y marcar un gol, pero no llegó a asentarse tras pasar por Basilea, Utrecht o Villarreal antes de comprometerse con el Alavés, que lo cedió al Mirandés. No lo tiene fácil para quedarse en Mendizorroza. Antes, Pinchi (1996) prefirió probar suerte en el filial del Atlético ante la imposibilidad de tener ficha en el primer equipo del Deportivo y llegó a jugar en Segunda antes de irse a Turquia y disputar los últimos meses en el Extremadura en Segunda RFEF.

Noticias relacionadas

Uno de las fugas más dolorosas fue la de Noel López al Castilla cuando ya había tenido cierta regularidad en el primer equipo y el club coruñés llevaba tiempo queriendo renovarle. Se fue al filial blanco, donde no se afianzó y acabó en Osasuna B antes de probar en el Tenerife con el que ascendió a Segunda y debutará esta temporada en el fútbol profesional. Antes de Raúl Lema, se marchó Ioan Precup (2009) al Villarrreal, ahora en el Roda de la cadena de formación amarilla. Hace unos meses Thiago Montes (2011) también al Real Madrid. El futuro recolocará las decisiones.