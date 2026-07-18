0-4 | Gijselhart y Eddahchouri presentan sus credenciales en el primer amistoso del verano del Deportivo

Los dos pasaron hace nada por la segunda división holandesa y seguro que aún se frotan los ojos ante la posibilidad de jugar en Primera, pero eso no significa que Teun Gijselhart y Zakaria Eddahchouri vayan a dar un paso atrás en sus aspiraciones. Los dos holandeses presentaron ayer sus credenciales en un amistoso plácido ante el Compostela (0-4) en el que el pivote mostró fútbol, llegada y pegada, y el delantero lució la voracidad de siempre, su mayor cualidad.

Mucha cara nueva y muchas piernas cargadas en el primer once de un verano que devolverá a Primera al Deportivo. Son las primeras escaramuzas, pero ver Leo Román bajo palos puede ser la primera declaración de intenciones. Aun así, no hay mayor aviso que pagar una cuantiosa cláusula de rescisión. Bright, Amatucci y Giljselhart, además del juvenil Xabi Campos, aparecieron por ese primer once. Fue un Dépor hasta cierto punto clásico con mucha movilidad, con juego interior, con la banda derecha para Altimira y con ese taladro percutor que es siempre Bil Nsongo. De entre todos, el que más llenó el ojo fue el holandés, que ejerció más de 8 que de 6, sin renunciar a darle la alternativa al italiano en la base de la jugada. En una de esas jugadas en las que se asomó por el área, mandó a la red y a bote pronto un centro medido de Luismi, que congenió con un imponente y plástico Xabi Campos, a pesar de su edad. 0-1, minuto 18. Pudieron llegar más para el Dépor, nada se movió a la espera del segundo asalto y de más estrenos con la camiseta blanquiazul.

El Deportivo hizo juego revuelto tras el descanso, no así el Compostela. Y se notó. Fue el momento de que los santiagueses levantasen la mano, de que buscasen un empate que les endulzase la tarde. Acabaron llegando los cambios locales y emergió el Dépor con un siempre activo Quagliata, con un Asp Jensen que apunta maneras y, sobre todo, con un Zakaria Eddahchouri que lo van a tener que sacar del Deportivo con los GEO. El holandés, que se motiva igual con el agua al cuello ante el Andorra que en un amistoso de verano, firmó un doblete y se fajó como si no hubiera habido un verano por el medio para él. El segundo tanto de una enorme factura por una volea académica al hueco. El Compos sacó a los juveniles, resistió como pudo y, a pesar del cuarto de Kevin, atesoró una derrota más que digna ante un Dépor que aún gatea.

FICHA TÉCNICA ( 0-4) COMPOSTELA-DEPORTIVO

COMPOSTELA: Edu Sousa; Hermo, Miguel Prado, Damián, Manu Rivas; Samu, Uzal; Jordan, Goris, Rosón; Buba. También jugaron:Turby, Lucas Besada, Hugo Arrojo, Yeray, Antón Diéguez, Javi García, Carlos Santana, Uxío Abaña, Xoán Castro, Yago Domínguez, Martiño Saa, Roi Longa y Mateo Vázquez.

DEPORTIVO: Leo Román;Ximo, Comas, Ede Bright, Xabi Campos; Gijselhart, Amatucci; Altimira, Soriano, Luismi; y Bil. También jugaron: Ferllo, Samu, Noubi, Barcia, Quagliata, Villares, Riki, Adrián Guerrero, Asp Jensen, Noé, Zaka, Kevin y José Ángel.

GOLES: 0-1, m.18: Gijselhart. 0-2, m.64: Zaka. 0-3, m.76: Zaka. 0-3, m.92: Kevin.

ÁRBITRO: Gómez Lameiro, del Colegio de Pontevedra.

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INCIDENCIAS: Estadio Vero Boquete de Santiago de Compostela.