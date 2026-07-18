Aubameyang ya pisa la tierra prometida: llega a A Coruña para incorporarse al Deportivo

Interés, negociación, reconocimiento médico, acuerdo, vídeo de anuncio del fichaje... Pero ahora ya está en A Coruña, el fichaje de Pierre Aubameyang por el Deportivo es palpable. El francés, internacional por Gabón, llegó sábado al mediodía a la ciudad en un vuelo proveniente de Madrid que aterrizó en Alvedro poco antes del mediodía. El futbolsta, de 37 años y con una amplia trayectoria en los mejores equipos de Europa, fue recibido entre gritos, aplausos y muchos flashes en la terminal de la que será su nueva ciudad hasta 2028. Además de posar con una bufanda del equipo y de convertirse en el más mediático de los seis fichajes que ha reaiizado el Dépor en su regreso a Primera, el delantero estuvo un rato posando para fotos y firmando sus primeras camisetas del equipo blanquiazul, mientras se iba desplazando al coche que le llevaría a la ciudad. Algunos seguidores se vieron sorprendidos por su presencia, otros ya le esperaban.

El ariete de Lavan conocerá en las próximas la ciudad deportiva de Abegondo y el que será su nuevo estadio, Riazor, también se llevará una primera impresión de la ciudad. Jugó hace años con un coruñés, Lucas Pérez, en el Arsenal, pero por fechas su llegada a los equipos más destacdos del Viejo Continente no coincidó con la mejor época blanquiazul, con lo que nunca ha podido jugar como rival en el templo coruñés. Ahora será su casa. Se espera que el futbolista, más allá de algún trabajo específico del equipo, se incorpore el lunes a la dinámica del equipo. Queda la duda de si acudirá esta tarde al Vero Boquete de Santiago para asistir en directo al primer amistoso de esta pretemporada blanquiazul.

El fichaje

Si el Deportivo ya sorprendió al fútbol español con el pago de la cláusula de Leo Román, un futbolista citado como reserva por De la Fuente para el Mundial, ahora ha llegado el segundo truco de magia de este verano con la contratación de Pierre Aubameyang (Lavan, Francia, 1989), uno de los delanteros africanos más destacado de este siglo. Después de haber pasado por los mejores equipos de Inglaterra, España, Alemania e Italia, el gabonés, de 37 años, llega para poner la experiencia y los goles en un proyecto blanquiazul imberbe en el que, hasta su llegada, las contrataciones habían sido de futbolistas de hasta 26 años: Gijselhart, el propio Román, Ede, Amatucci y Jensen. Es el tercer treintañero de la plantilla blanquiazul con sitio fijo en el vestuario de Abegondo tras Germán Parreño y Ximo Navarro.

El Deportivo hizo anoche oficial su contratación hasta el 30 de junio de 2028, a pesar de su veteranía, ya que de esta manera le ofrece estabilidad al futbolista y encuentra un mejor acomodo para la amortización del fichaje y para hacer frente a los emolumentos solicitados por una estrella del fútbol Viejo Continente. El Olympique de Marsella, quien estaba abierto a su salida para liberar masa salarial, ha accedido a su salida previo pago de 1,5 millones de euros. El club coruñés, según fuentes consultadas, llevaba más de un mes detrás de esta operación y ha tenido que satisfacer la curiosidad y las inquietudes de un Aubameyang que deseaba tener la máxima información personal y deportiva antes de emprender su segunda aventura en España tras los meses que jugó después de la pandemia de COVID 19 en Barcelona.

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La operación se aceleró al principio de esta semana cuando Aubameyang ya se vio por fin en A Coruña y todas las partes involucradas (el jugador y ambos clubes) empezaron a avanzar en el acuerdo. Se cerró finalmente entre la noche del jueves y la mañana del viernes, mientras el futbolista estaba pasando el reconocimiento médico en Madrid. Este sábado llegó a Alvedro y está todo firmado y acordado y ya se enfundará la casaca blanquiazul en A Coruña. El futbolista compartirá delantera con Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri.