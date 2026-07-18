Diego Gómez tiene avanzada su cesión al Huesca y dejará el Deportivo

El canterano Diego Gómez apunta a ser el siguiente futbolista sin hueco en la plantilla del Deportivo que abandonará Abegondo. Según fuentes consultadas por LA OPINIÓN, todas las partes avanzaron en el día de ayer una operación que le llevará a marcharse cedido al Huesca, un equipo puntero de Primera RFEF, que acaba de bajar de Segunda y que aspira al retorno. Una vez que no tenía sitio en Primera con el Dépor, los actores implicados tenían claro que su sitio no estaba en el Fabril, una situación que sí viven otros compañeros de su generación como Rubén López o Martín Ochoa.

Diego Gómez repite de otra forma la fórmula que ya se buscó la pasada temporada con él. Entonces se marchó al Cartagena, aunque no terminó de encajar y en el mercado de invierno encontró acomodo en el Pontevedra, un conjunto que le volvía a pretender, como otros muchos de la categoría. Dada su ficha del primer equipo y los emolumentos que lleva aparejada, el futuro de Diego Gómez seguirá relacionado con el Depor a partir del 1 de julio de 2027 porque tiene contrato hasta 2030. Volverá a Abegondo al final de esta temporada. El ourensano contará esta campaña aún como jugador sub 23 en la tercera categoría nacional.

Tras llegar del Pabellón de Ourense, subió por los equipos de formación del Dépor y en los últimos años ha estado cedido en Arenteiro, Cartagena, Pontevedra y ahora Huesca para completar su formación. En el mercado de invierno de 2025 el club le recuperó para suplir la baja de Lucas Pérez, pero en este tramo de temporada con el primer equipo no lució todo el fútbol que lleva dentro.

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Más operaciones

Más allá de los futbolistas que acabaron contrato o cesión y no fueron renovados, el club coruñés ya le encontró acomodo a Álex Petxarroman, que seguirá con su carrera en Ceuta tras estar cedido en el Andorra. Tampoco cuentan y buscan una salida futbolistas como José Ángel, Charlie Patiño o Bouldini. Los veteranos se irán vía rescisión y el inglés, a préstamo. Con el paso de las semanas, más futbolistas se sumarán a la lista de prescindibles. Algunos de los pretendientes son Arnau Comas, Dani Barcia o Zakaria Eddahchouri.