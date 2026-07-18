Juan Jesus, opción para el centro de la defensa del Deportivo

El Deportivo no se detiene con el fichaje de Pierre Aubameyang, que ya es el sexto de este verano, y se lanza a rubricar la plantilla con la contratación de un central zurdo y un lateral, como prioritaria, aunque ampliando el radar a un extremo diestro y otro delantero. El perfil del nuevo zaguero central apuntaría a la veteranía. En ese sentido, según el periodista Angel García y pudo confirmar este diario, uno de los futbolistas que el Deportivo pretende es Juan Jesus, veterano central brasileño de 35 años, que está libre y que ha pasado en los últimos años por equipos como inter, Roma o Nápoles. En su último destino disputó una veintena de partidos en su última campaña en Italia.

Juan Jesus, internacional brasileño, ha hecho carrera como central zurdo, justo lo que busca el Deportivo, pero con su poderío y zancada ha actuado en ocasiones como lateral izquierdo y puede cumplir en ese perfil, algo que suma ante lo que se busca en Abegondo. En las últimas temporadas ha decrecido su protagonismo, pero ha jugado al máximo nivel en Italia.

No es el único futbolista que el Dépor tiene en mente. El periodista Mateo Moretto también apunta el interés por Lilian Brassier, de 26 años y que tiene contrato con el Rennes hasta 2029. Este futbolista cumple con los mismos parámetros porque puede jugar como central y lateral zurdo.

Los planes del Deportivo

Con Aubameyang en el bolsillo y una planificación que avanza a velocidad de crucero, el Deportivo llega a la segunda parte del verano con dos barajas, la que muestra los futbolistas que le urge fichar y los que, realmente, está buscando. Salvo imprevisto, las únicas dos zonas del campo cerradas son la portería y la nómina de pivotes. A partir de ahí, el club coruñés se está moviendo para sumar cuatro futbolistas más, aunque en realidad transmita públicamente que solo tiene la necesidad de reforzarse en el lateral izquierdo y en el centro de la zaga. Las otras dos demarcaciones en las que rastrea el mercado y en la que ha preguntado y se ha interesado por futbolistas para redondear su apuesta son el extremo diestro y la delantera para sumar una segunda incorporación ofensiva. En estos dos casos, si aparece alguna operación que encaje como un guante, se adelantará el proceso, pero ambas apuntan a últimos días de mercado, con el remanente que pueda haber tras salidas y operaciones más perentorias.

Si cumple con esta hoja de ruta al pie de la letra, se irá hasta las diez contrataciones en un verano en el que ha revolucionado su plantilla para el regreso a Primera. Esa fue justo la misma cifra con la que dio por concluidas sus gestiones del pasado verano en el que llegaron Lucas Noubi, Arnau Comas, Luismi Cruz, Giacomo QuagliataJosé GrageraMiguel LoureiroDaniel BachmannSamuele Mulattieri, Stoichkov y Jairo Noriega, que fue el primero, pero que nunca llegó a entrenarse con el primer equipo porque se marchó a Ferrol antes volver este verano para el Fabril.

Más allá de las renovaciones de Ximo Navarro, Germán Parreño, Bil NsongoAdrià Altimira y Diego Villaresel Deportivo arrancó el verano con una contratación que ya tenía avanzada antes del ascenso, la de Teun Gijselhart. Hubiera venido en Segunda, según él mismo confesó. Firmó hasta 2030 y el club coruñés pagó un millón de euros. Tras ese aperitivo, llegó la declaración de intenciones que supuso el pago de la cláusula de Leo Román. A partir de ahí, siguió llenando el equipo con la juventud de Lorenzo Amatucci, Bright Ede y Jonathan Asp Jensen antes de subir la media de edad y meter canas en el vestuario con el fichaje de Aubameyang, que firmará hasta 2028, a pesar de sus 37 años, para encajar la operación y la amortización en el límite salarial. Tendrá que seguir viniendo veteranía, aunque no todas las contrataciones cumplirán con ese parámetro.

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El Deportivo no ha desvelado montantes oficiales de los traspasos que ha pagado en este verano, pero ha sido uno de los grandes animadores, con un gasto a la altura de un equipo europeo, aunque Fernando Soriano defendió al acabar la liga que iban a disponer de unos límites salariales más bajos de Primera al ser un recién ascendido. El club coruñés está apostando por futbolistas jóvenes por los que tiene que desembolsar dinero, pero con contratos a largo plazo que hacen más digeribles las amortizaciones. Es adquirir cargas presentes y futuras, a cambio de hacer más livianas las inmediatas. El club coruñés, al venir de Segunda, con deuda cero y con pagos menores por afrontar, tiene margen de maniobra en ese sentido.