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Fútbol | Deportivo

El 'derbi' del hijo de Luisinho ante el Celta

El futbolista que hizo parte de su formación en el Deportivo participó en la segunda parte del duelo amistoso del Braga contra el equipo celeste tras debutar el curso pasado en la máxima categoría del fútbol portugués

Luisinho júnior (primero por la derecha), celebra con sus compañeros un gol del Braga ante el Celta.

Luisinho júnior (primero por la derecha), celebra con sus compañeros un gol del Braga ante el Celta. / SC Braga

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Las pretemporadas son oportunidades para hacer probaturas, ajustar las nuevas piezas en los equipos y, también, testear la capacidad de las joyas de la cantera. Los amistosos son el marco perfecto para ver los progresos de los recién llegados, como es el caso de Teun Gijselhart en el Deportivo, pero también para comprobar la madurez y las condiciones de otros jugadores de la cantera como Xabi Campos.

El conjunto blanquiazul no es el único que aprovecha esos duelos estivales para dar minutos a sus joyas. Poco después de que el Deportivo terminase su duelo contra el Compostela en el Vero Boquete de San Lázaro, el otro equipo gallego en Primera División, el Celta, se enfrentó en otro amistoso al Sporting de Braga, en el que volvió a asomar la cabeza un excanterano herculino: Luisinho júnior.

Luisinho en el SC Braga

Mientras el padre, Luisinho, se adueñaba durante cinco temporadas del lateral izquierdo de Riazor, el hijo comenzó a dar patadas a un balón enfundado en la camiseta blanquiazul del Deportivo. Siguió a su progenitor al Huesca y luego pasó a formarse en canteras lusas, hasta establecerse en la del Sporting de Braga. Luisinho júnior no emuló a su padre. No creció como un carrilero o un lateral, sino que se especializó en la parcela ofensiva.

Luisinho júnior

Luisinho júnior, en un partido con el Braga la temporada pasada. / LOC

Su rendimiento no pasó desapercibido para Carlos Vicens, el técnico del primer equipo. El curso pasado lo incluyó en varias convocatorias en Europa League y le hizo debutar en tres partidos de liga. Este verano, Luisinho júnior no ha desaparecido del mapa y continúa con su progresión en el club bracarense. En el duelo ante el Celta, el hijo del exlateral del Deportivo formó parte de la segunda unidad del equipo luso. Tras llegar 1-1 al descanso, salió al césped en una segunda parte en la que dejó destellos de sus virtudes. No pudo ver portería en un encuentro que terminó 2-2, pero volvió a dejarle buenas sensaciones al técnico.

Generación de 2006

El jugador luso pasó por Abegondo en una generación, la de 2006, a la que también pertenecen otras perlas de Abegondo como Adrián Guerrero, Dani Estévez, Hugo Torres, David Carballo, Jorge Oreiro, ahora en el filial del Betis, o Lucas Taibo, que milita en la cantera del Sporting CP de Portugal.

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Paso a paso, Luisinho júnior se abre un hueco en las filas de un Braga con altas expectativas para esta temporada. Este miércoles arranca la fase previa de la Conference League tras ser, el curso pasado, semifinalista en la Europa League.

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