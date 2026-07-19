Los descartes en el centro de la defensa del Deportivo salen a escena

El Deportivo lleva ya seis fichajes y busca hasta cuatro más y esa proactividad en el mercado hará que un puñado de futbolistas tenga que dejar su taquilla en la caseta del Deportivo para que otros las ocupen. Fernando Soriano ya deslizó que lo tendrán complicado José Ángel y Charlie Patiño, quien ni se vistió ante el Compostela, pero con la portería y el doble pivote cerrados y el reconocimiento del director deportivo de que las prioridades son un lateral izquierdo y un central zurdo hacen que los focos de los descartes viren hacia dos futbolistas que tienen su futuro en el aire en el Deportivo de Primera, Arnau Comas y Dani Barcia. El club coruñés se mueve y una de las opciones para sumar a Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Bright Ede es Juan Jesus, ex futbolista de Inter, Roma y Napoles, con lo que no caben todos y en los próximos días habrá movimientos. Todo se puede dilatar únicamente porque se compliquen las negociaciones por eso nuevo central, pero habrá novedades en el centro de la defensa con dos futbolistas que ascendieron, pero que pueden no formar parte del proyecto de élite.

La llegada de más defensas centrales, una vía que está en la hoja de ruta del Deportivo, empujará a que Dani Barcia se marche como cedido, salvo giro de los acontecimientos. Es la opción que está encima de la mesa para el futuro de un futbolista que respondió en momentos clave, pero que también tuvo fases de ostracismo en el pasado ejercicio. En contra de la salida del defensa de O Temple juega que es una de las piezas necesarias para completar ese 25% de futbolistas formados en Abegondo en el primer equipo que exige el consejo de administración a la Dirección de Fútbol. Ese rol puede quedar asignado a Noé Carrillo, aunque tenga ficha del filial, tal y como sucedió hace un año con Rubén López en el primer tramo de la temporada. Hay equipos de Segunda División tras la pista de Dani Barcia a la espera de que se tome la decisión definitiva. El zurdo es un futbolista que se contempla para el futuro del equipo, pero el desembarco en Primera, los fichajes y sus últimas temporadas matizan la hoja de ruta. Dani Barcia tiene contrato hasta 2028 con la opción de ampliar una temporada más esa vinculación, con lo que no es necesaria una renovación ni negociar una salida definitiva ante el escenario de un préstamo.

Realidad diferente

Arnau Comas acaba su vinculación el 30 de junio de 2028 y tampoco tiene un puesto seguro. Existen opciones reales de que se marchen los dos, porque Fernando Soriano siempre apuesta por las plantillas versátiles y poco cargadas, en las que intenta no agotar las 25 fichas. Hay que contar, en ambos casos, también con la voluntad de ambos futbolistas. La decisión de que salga Comas y el escenario empujarán a una negociación diferente con él. El central, procedente del Basilea tras jugar una temporada previa en el Eibar, tuvo más minutos con Antonio Hidalgo casi siempre como central diestro, aunque esta temporada esas tareas están reservadas para Lucas Noubi y Miguel Loureiro, sin renunciar a la versatilidad de los futbolistas en nómina.

Noticias relacionadas

El Deportivo cuenta, con la llegada de Aubameyang, con 27 futbolistas, sin contar a los canteranos Noé Carrillo, Samu, Kevin o Adrián Guerrero, y aspira a sumar hasta cuatro futbolistas más. Además de Dani Barcia y Arnau Comas, habrá noticias en las próximas horas o días sobre Bouldini, Eric Puerto, José Ángel o Charlie Patiño, entre otros.