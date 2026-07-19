Diego Villares, ante las diferencias por la campaña de abonados: "El Deportivo somos todos y la unión tiene que volver"

Diego Villares tomó la palabra en la sala de prensa del estadio Vero Boquete de San Lázaro para hacer balance tras el triunfo del Deportivo ante el Compostela (0-4) en el primer amistoso de la pretemporada. El capitán llamó a la unidad sobre el conflicto por los abonos y las condiciones específicas impuestas por el club a los socios con asiento en Marathón Inferior. "Estoy un poco fuera del tema. Lo importante es la unión de estos años atrás, que es lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. El Dépor somos todos y esa unión tiene que volver para ayudarnos a cumplir los objetivos", apeló el centrocampista de Vilalba.

Villares reflexionó sobre las impresiones que dejó el primer duelo del verano. Es pronto todavía para extraer conclusiones, pero, cree, es un paso necesario en el proceso para preparar el retorno del Deportivo a Primera División. "Es el primer partido de pretemporada, contra un equipo que lleva poquitos días entrenando. Nosotros estamos cogiendo ritmo y sensaciones y conociéndonos con un poco con los compañeros", señaló. Reconoció que Antonio Hidalgo ha vuelto de las vacaciones con la misma filosofía: "Es bueno para todos que nos meta caña desde el principio".

"Ilusión" por Aubameyang

El mediocentro de Vilalba ya tuvo tiempo de intercambiar algunas palabras con Pierre-Emerick Aubameyang antes de salir a calentar en el estadio compostelano. Recibe la llegada del ariete gabonés con ilusión. "Es de sobra conocida su trayectoria en clubes top del fútbol mundial. Su fichaje nos ilusiona a todos, tanto a la gente como a la plantilla. Sabemos de lo que es capaz", valoró al delantero, que se unirá al trabajo en Abegondo en los próximos días.

Diego Villares, en el primer entrenamiento de pretemporada del Deportivo. / Gus de la Paz

Disputó la segunda parte de un duelo en el que ya comenzaron a dejarse ver jugadores recién llegados como Teun Gijselhart, Bright Ede, Jonathan Asp Jensen o Lorenzo Amatucci. A los primeros "no los conocía tanto", pero se muestra contento por sumar a sus filas al centrocampista italiano. "A Amatucci nos tocó sufrirlo el año pasado y ahora está de nuestro lado", celebró. Tuvo buenas palabras, también, para un Zakaria Eddahchouri al que no va a "descubrir" ahora. "Es un privilegio contar con él, sabemos que la oportunidad que tenga va a ir para dentro o muy cerca", añadió.

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A nivel personal, Villares mantiene el peso emocional que supone para él debutar en Primera División con un Deportivo en el que se estableció cuando militaba en Segunda B y con el que acaba de renovar. "Son ya unos cuantos años. Siempre había dicho que este era un sueño por cumplir y espero hacerlo cuanto antes", se sinceró.