Teun Gijselhart, la navaja suiza que soñaba con jugar en España: "Es una esponja con una mentalidad muy abierta"

En la lista de deseos de Teun Gijselhart (Amsterdam, 2005), goleador en el primer amistoso del verano, España tenía un lugar central por su cultura y, en especial, por su fútbol. No sabía entonces, con 19 años, que el futuro le llevaría a la tierra en la que Roy Makaay se convirtió en leyenda. Jugar en LaLiga ya era "un objetivo" cuando militaba en las categorías inferiores del PEC Zwolle, y hablaba con Jurgen Seegers de lo que podría ser su camino en este deporte. Una lesión con el AZ le hizo bajar escalones a la medular, y es precisamente desde la base donde llamó la atención del Deportivo. Los blanquiazules tuvieron que pelear por su fichaje ante algunos de los grandes clubes de la Eredivisie. La mente de Teun ya había tomado una decisión. Solo hacía falta el club ideal. "Es un riesgo, pero se ha preparado. Es un jugador con mucho potencial", describe uno de los mentores que más partidos le ha dirigido.

"Si analizo la plantilla del Dépor y cómo quiere jugar el entrenador, creo que es un futbolista que puede encajar muy bien. Atendiendo a los centrocampistas que ya hay, será un año muy importante para él, para aprender de una nueva cultura y adaptarse al nivel de la Liga. Su mayor cualidad es que tiene una mentalidad realmente abierta y orientada al trabajo", explica Jurgen Seegers sobre el jugador blanquiazul, quien brilló por su fútbol y su pegada en la cita ante el Compostela.

"Su mayor cualidad es que tiene una mentalidad realmente abierta y orientada al trabajo" Jurgen Seegers — Exentrenador de Gijselhart en el PEC Zwolle sub 21

Teun Gijselhart ha firmado hasta 2030. Cuatro temporadas para crecer con paciencia. El Deportivo se ha hecho con una joven promesa del fútbol neerlandés que contaba con el interés de varios de los mejores clubes de la Eredivisie. Se trata de un centrocampista "dinámico", con calidad para ser un organizador desde el inicio del juego y "construir junto a centrales y portero". Por sus características, también se adapta a un rol box to box, el que más se le pudo ver en el primer partido. Aunque en el De Graafschap ha actuado en la base de la jugada, se ha formado en prácticamente todas las posiciones del medio. "Cuando jugaba con el AZ tuvo una lesión importante. Él jugaba como mediapunta, como 10 en ese momento con el AZ. Pero en categorías inferiores de la selección nacional había actuado en banda, como un 11, cayendo a espacios interiores. Tiene mucha experiencia en varias posiciones", explica el que fuera su formador durante su paso por Zwolle. Destaca, además, su capacidad para moverse y realizar permutas.

Teun Gijselhart y su futuro en la medular del Deportivo

Seegers, hasta hace poco entrenador del Heldmond Sports, en la segunda categoría nacional, cree que, tras haber visto al Deportivo, Gijselhart podría ser "una buena pareja" para Diego Villares en el doble pivote. Dos jugadores que por sus características se entenderían bien y compaginarían, en especial por su capacidad para presionar y recuperar la pelota tras pérdida. "Teun es realmente bueno en esa faceta", indica sobre un jugador que promedia casi 10 recuperaciones por partido y otras cuatro interceptaciones.

En Países Bajos consideran a Gijselhart un talento más que interesante por su calidad, pero también por su capacidad de crecimiento: "Es un buen fichaje, creo que es una decisión inteligente para cualquier club, porque tiene muchísimo potencial. Y realmente es un jugador con una mentalidad muy abierta para aprender, es una esponja. Un futbolista que quiere convertirse en una mejor versión de sí misma".

Tras haber trabajo con él en el PEC Zwolle sub 21, el filial del club con el que debutó en la máxima categoría de Países Bajos, considera que tiene "capacidad para finalizar" más de lo que lo ha hecho en su última temporada y tal como hizo en el Vero Boquete. "Debería acercarse más a área rival", explica sobre un jugador que este curso dio dos asistencias y no anotó ningún gol. Destaca, además, su capacidad para jugar "bajo presión": "Es capaz de inhibirse, no tiene miedo, es capaz de aguantar la pelota y darle calma en momentos de presión rival".

Teun Gijselhart, jugador del Deportivo, posando en Riazor / RCD

Un centrocampista con grandes conceptos defensivos

Gijselhart ha despuntado en la categoría de plata de Países Bajos por sus métricas defensivas. Gana un 62% de los duelos defensivos en los que se ve involucrado. Seegers destaca que se "ha convertido en un jugador más fuerte en los últimos años" porque siempre realiza "entrenamiento extra en su tiempo libre". Al futbolista nacido en Ámsterdam "le gusta" tener el esférico y "recuperar balones". Es "capaz de hacer grandes esfuerzos por recuperarla" y utiliza habitualmente su "físico" para chocar.

Teun Gijselhart posa con Fernando Soriano / RCD

El riesgo de llegar a España y un objetivo desde hace años

Teun Gijselhart tenía a varios de los mejores equipos de Países Bajos interesados en sus servicios. No obstante, su decisión fue clara: jugar en LaLiga. Una apuesta. También un riesgo. Requerirá un tiempo de adaptación a un nuevo país, un idioma diferente y un entorno desconocido. "La competencia en LaLiga será un gran paso para él. Pero está realmente centrado. Es un jugador muy bueno escaneando el nivel que necesita dar, y adaptándose a ese nivel. Cuando algo se le mete en la cabeza, es capaz de mantener el foco sin importar nada más. Por supuesto, es un riesgo. Pero se ha preparado a nivel de idioma. Y hará todo lo posible para mostrar su juego y competir con todos los centrocampistas que tiene el club", analiza Seegers, quien incide en cómo Teun ha aprendido español para aclimatarse de manera más veloz.

Seegers, además, destaca su personalidad. Recuerda que, cuando llegó al Zwolle, en su primer año conectó con rapidez con el primer equipo. Pero, al principio, no jugaba. "Estaba decepcionado". Lejos de bajar los brazos, contrató un preparador y preguntó si podía jugar con el segundo equipo. "Él siempre buscó la oportunidad para mejorar. Por supuesto, se enfadaba si no jugaba, pero no dejaba nunca de poner el foco. Trabajó con todo".

Por aquel entonces, Teun Gijselhart compartió ya una idea con su técnico: "Su gran objetivo era jugar en LaLiga". Por eso no tenía dudas de que, en el momento en el que le surgieron opciones en la Eredivisie y en Primera División española, iba a elegir al Dépor, al tratarse además de "un club con tradición". "A él le gusta mucho la cultura española, el estilo de juego. Visto desde mi perspectiva, además, realmente es un jugador cercano a esa forma de jugar. Por eso me parece súper entendible su elección", expresa, y añade que él ya "buscaba este reto".

Una persona familiar y un jugador decidido

Seegers describe a Gijselhart como un chico "familiar", cuyo entorno forma una parte indispensable de su vida. Es una de esas personas que, cuando va, lo hace "con todo", y cuenta siempre con el apoyo de su familia. "Es una persona leal. Con un gran carácter, es inteligente y con una gran comprensión", añade sobre la personalidad del centrocampista neerlandés.

Por último, destaca su entorno. "Muy cercano y crítico en el buen sentido". Siempre cerca del chico para apoyarle en sus pasos como futbolista.