Aubameyang, un 'correcaminos' sin limitador de velocidad para la delantera del Deportivo

Desde su etapa en el Borussia Dortmund se hace apodar Batman, pero por sus características y sus virtudes en el campo, Pierre-Emerick Aubameyang podría adoptar a Flash como su superhéroe favorito. El delantero gabonés completó este lunes su primera sesión de entrenamiento como jugador del Deportivo a las órdenes de Antonio Hidalgo en Abegondo. Ya conoció a sus compañeros antes del amistoso contra el Compostela (0-4), que observó desde la grada del Vero Boquete de San Lázaro. Integrado ya en la dinámica del equipo, Auba llega para aportar veteranía, electricidad y un arsenal de capacidades ofensivas que le convirtieron en uno de los mejores delanteros del mundo durante los últimos 15 años. Entre todas sus destrezas, una le ha acompañado por encima de todas las demás a lo largo de toda su carrera y ni siquiera con 37 años le ha abandonado: la velocidad.

Presumía Aubameyang durante su etapa en el Arsenal de ser el jugador más rápido de aquella plantilla que llegó a compartir con Lucas Pérez y en la que vio a Charlie Patiño entrenar por primera vez con los mayores. Era el velocista por excelencia de uno de los mejores clubes de la liga inglesa. Sus marcas de velocidad punta rondaron los 35 kilómetros por hora incluso antes, durante sus años en el Borussia Dortmund. En Alemania explotó como goleador y como un delantero voraz en carrera. Rivalizaba con especialistas en la materia como Gareth Bale en momentos de esplendor de sus carreras, discutiendo quién era el jugador más rápido de cada edición de la Champions.

La edad no es solo un número en la mayoría de futbolistas, que adaptan sus posiciones, roles y mecanismos a sus condiciones físicas. Aubameyang ha sabido ganar presencia en área, posicionamiento e inteligencia para aparecer en el lugar adecuado como nueve en los últimos años. No obstante, no lo ha hecho a costa de perder un recurso valiosísimo en su arsenal y que puede valer oro para el Deportivo.

La velocidad de Aubameyang

La temporada pasada, en las filas del Olympique de Marsella, raro fue el partido en el que no alcanzó los 32 kilómetros por hora en su sprint más rápido, según datos de Sofascore. No le importó la competición, la liga francesa o la Champions, ni el rival. Ni siquiera la cantidad de minutos sobre el césped. El gabonés, con 37 primaveras, firmó en una decena de encuentros una velocidad por encima de los 33 kilómetros por hora. Incluso en dos ocasiones, ante el París FC y el Lille, llegó a 35 kilómetros por hora de velocidad punta.

Se trata de esfuerzos de alta intensidad tan potentes como repetidos a lo largo de 90 minutos. Precisamente ante el Lille, en el tramo final de la temporada, llegó a protagonizar una carrera rápida cada tres minutos. No todas fueron al máximo, pero sí en un ritmo difícil de igualar para la mayoría de atacantes de su rango de edad. Incluso en partidos con menos minutos sobre el terreno de juego, no escatimó ni en velocidad máxima ni en el número de esprints ejecutados. Un correcaminos sin límite en el cuentakilómetros y en el velocímetro.

Aubameyang, con el Olympique de Marsella. / OM

Por comparativa directa, en la plantilla del Deportivo solo llegaron a topes similares la temporada pasada David Mella y Quagliata. Jugadores como Altimira, Luismi Cruz o Yeremay llegaron a alcanzar velocidades notables, pero no las firmaron de forma tan constante a lo largo de la temporada. Sus virtudes, diferenciales para guiar al Deportivo hacia el ascenso, no se centraron exclusivamente en su capacidad para volar sobre el césped. El extremo de Espasande, calcó las referencias de Aubameyang, aunque en muchas ocasiones lo hizo con menos minutos sobre el césped o con menos carreras totales a lo largo del encuentro.

Entre los delanteros, Bil Nsongo sí mostró registros por encima de los 33 kilómetros por hora en el último tercio de la competición, pero no pudo replicarlos de forma consistente. Eddahchouri, con sus virtudes en el remate y en el área, no destacó entre los arietes más rápidos de Segunda.

Mucho más que un velocista

Aunque Aubameyang amenazará la espalda de cualquier defensa adelantada que tenga ante sus ojos, tiene muchos más recursos que la velocidad en sus zancadas. La temporada pasada, en el Marsella, firmó 14 goles y creó ocasiones suficientes para haber sumado un par de dianas más a sus registros. Las diez que firmó en Ligue 1 encontraron fortuna desde dentro de la zona de castigo y, un buen puñado de ellos, llegaron en el área pequeña. Mostró capacidad para estar donde toca, para leer el desmarque correcto y para aprovechar los desajustes de los rivales.

Además de ser un velocista, el gabonés presume de tener un olfato goleador capaz de sacar petróleo en remates de primeras y a pocos metros de la línea de gol. Un nueve perspicaz, con buena planta e instinto al finalizar acciones a balón parado, forma parte ya del plantel de un Antonio Hidalgo que se relame con las virguerías que puede ofrecer en Riazor las próximas dos temporadas.