Aubameyang participa en su primer entrenamiento con el Deportivo en Abegondo

Pierre-Emerick Aubameyang ya luce como jugador del Deportivo. El delantero gabonés participó este lunes en su primer entrenamiento en Abegondo a las órdenes de Antonio Hidalgo. Fue la primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros, a los que ya pudo saludar brevemente en el Vero Boquete de San Lázaro antes del amistoso contra el Compostela (0-4). El exjugador de equipos como Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Olympique de Marsella inicia, así, su puesta a punto en A Coruña para aportar su veteranía, experiencia, velocidad y capacidad goleadora a un Dépor que confía en él como su gran referente ofensivo para su regreso, ocho años después, a Primera División.

Una sesión de activación, ejercicios con balón y primeros contactos con sus nuevos compañeros. Así transcurrió este lunes el primer día de Aubameyang en la oficina de Abegondo. El club confirmó el pasado viernes el fichaje oficial del ariete gabonés. El futbolista aterrizó este sábado en Alvedro, donde le esperaba una buena marea de aficionados. Ya pudo ver desde el palco del Vero Boquete la evolución del conjunto de Antonio Hidalgo en el primer amistoso de la pretemporada.

Conoció en el estadio picheleiro a los que, desde este lunes, son ya sus compañeros de entrenamiento. "Es de sobra conocida la trayectoria de Aubameyang en clubes top del fútbol mundial. Su fichaje nos ilusiona a todos, tanto a la gente como a la plantilla. Sabemos de lo que es capaz", resaltó Diego Villares sobre el ariete gabonés en la rueda de prensa posterior al partido ante el Compostela.

Plan de trabajo

Aubameyang se sumó este lunes a la dinámica del grupo con la vista puesta en ponerse a punto cuanto antes para comenzar a sumar minutos y goles con la camiseta del Deportivo. El cuerpo técnico que encabeza Antonio Hidalgo inicia la tercera semana de pretemporada pendiente de continuar con el trabajo físico a la vez que comienza a introducir aspectos tácticos. El técnico de Canovelles ya hizo algunas probaturas en el Vero Boquete, dando protagonismo a los recién llegados, probando roles como el de Teun Gijselhart y otorgando minutos a algunos de los jugadores de la defensa cuyo futuro está en el aire como Dani Barcia y Arnau Comas.

Noticias relacionadas

El Deportivo vuelve a afrontar una semana con cinco días de entrenamientos. El miércoles tocará sesión doble, por la mañana y por la tarde. El equipo afronta este sábado (19.30 horas) su segundo amistoso de preparación. Se medirá al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Será el inicio de una cargada agenda de partidos para incrementar el kilometraje de los futbolistas y comenzar a definir las líneas maestras del plan de Hidalgo en la máxima categoría. Una de las claves infalibles será, seguro, Aubameyang como referencia en ataque.