El día que el Deportivo superó al mejor jugador joven del Mundial

La selección española se proclamó bicampeona del mundo al derrotar a Argentina en la final del Mundial. El gol de Ferran Torres sirvió para bordar la segunda estrella en el escudo del combinado nacional. El premio a una Copa del Mundo en la que España sostuvo sus esperanzas de conquistar el anhelado trofeo gracias, sobre todo, a una defensa de titanio. Solo un balón tuvo que recoger Unai Simón en sus redes. Buena parte de la culpa la tuvo un estilo de juego que priorizó el orden y el control sobre todas las cosas. E, incluso en los escasos momentos de dudas, confió en una línea defensiva en la que se encontró la solidez que requiere un campeón del mundo. Y así se reconoció en la fiesta de madrugada que llenó las calles de España y de A Coruña.

La España de Luis de la Fuente fue un equipo coral, pero no pudo escapar de los reconocimientos individuales. Rodri se ganó el balón del oro del Mundial, Unai Simón recogió el guante de oro como el portero menos goleado. Y el premio al jugador joven recayó en las manos de un Pau Cubarsí que apenas tenía tres años cuando Iniesta batió a Stekelenburg en Johanesburgo. El zaguero gironés de 19 años fue pieza clave del triunfo de España en una carrera que apuntaba maneras desde hace tres temporadas, cuando se enfrentó al Deportivo con el Barça B en Primera RFEF.

La media hora de Cubarsí ante el Dépor

Con Imanol Idiakez en el alambre, más pendiente de la zona baja de la tabla que de los puestos de promoción de ascenso a Segunda División, el Deportivo visitó al filial del Barcelona en el Johan Cruyff una tarde-noche fría de diciembre. Necesitaba ganar como el comer para poner fin de una vez a un primer tercio de temporada en el que nada salía a pedir de boca y el objetivo irrenunciable de volver al fútbol profesional se quedaba a un mundo de distancia con más de media liga por delante.

Los jugadores del Deportivo celebran un gol contra el Barça B en 2023. / LOF

Enfrente, el equipo blanquiazul tuvo a un Barça B con joyas que pronto tiraron abajo la puerta del primer equipo: Gerard Martín, Pau Víctor, Marc Casadó o un jovencísimo Pau Cubarsí que apenas contaba 16 primaveras. Mientras los tres primeros formaron parte del once inicial, e incluso Pau Víctor abrió la lata en el minuto 18, el zaguero tuvo que esperar su turno en el banquillo. Villares empató a la media hora de juego, pero el empate no le valía a un Imanol Idiakez que, si no ganaba, tenía pie y medio fuera del banquillo.

Cubarsí entró en la segunda parte reemplazando a Mbacke en el eje de la zaga. Y logró contener a un Dépor que, incluso, llegó a temer una derrota en Barcelona. Sin embargo, apeló a la heroica y a una combinación de Lucas Pérez y Davo para firmar la remontada. El de Monelos habilitó al espacio al asturiano, que logró ganarle la espalda a toda la zaga blaugrana para plantarse ante el portero y marcar el 1-2.

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En el duelo de la segunda vuelta, ese en el que Riazor estalló de júbilo para festejar el ascenso a Segunda División, Cubarsí ya no estaba en los planes del filial azulgrana. Se instaló en el primer equipo con Xavi, debutó en marzo de 2024 con la selección absoluta y, aunque no acudió a la Eurocopa, se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Un preludio de la exhibición que durante las últimas cinco semanas ha protagonizado en Norteamérica.