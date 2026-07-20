El excanterano del Deportivo Raúl Lema confirma su fichaje por el Real Madrid

Raúl Lema ya es nuevo jugador de las categorías inferiores del Real Madrid. El futbolista de Muxía, internacional con las categorías inferiores de la selección española, abandona la cantera del Deportivo y la ciudad deportiva de Abegondo para marcharse a Valdebebas con un contrato para las tres próximas temporadas. El conjunto de Chamartín mantuvo contactos con el herculino, que recibirá una compensación por la formación del futbolista en estos años.

"Sé la responsabilidad que supone esta nueva etapa y prometo dar lo mejor de mí cada día, con trabajo, humildad, compromiso y la máxima ilusión", reflexiona Raúl Lema en sus redes sociales tras firmar su contrato con el Real Madrid. El conjunto de Concha Espina seguía desde hace tiempo al canterano deportivista, que en los últimos meses llamó a la atención de las inferiores de la selección española. Defendió ya la camiseta de la sub 15 y la sub 16 mientras ganaba cada vez más protagonismo en el Juvenil en Abegondo.

Trayectoria de Raúl Lema

"El tema de Raúl Lema es una situación que no sé de dónde ha salido. Nosotros estamos en una negociación, se le ha planteado una propuesta. Te diría que la más importante hasta el día de hoy a su edad. Estamos esperando que haya alguna contrapropuesta, que nos dijeron que nos iban a efectuar. Estamos en ese momento. Decían que si el Madrid y tal. No tenemos ninguna noticia de eso, estamos esperando a ver si se puede", apuntó Fernando Soriano hace meses en una entrevista a LA OPINIÓN.

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A pesar de que la intención del Deportivo pasaba por renovarle, en su línea de trabajo con la cantera en Abegondo, el destino de Lema estará en el conjunto blanco. Firma por tres temporadas y los madrileños compensarán a los herculinos por la formación del jugador. El muxián llegó a Abegondo tras iniciarse en las escuelas de Luis Calvo. Ahora, cambia el blanquiazul por el blanco para continuar su etapa formativa en la capital, donde afronta nuevos desafíos en su anhelo de alcanzar el fútbol profesional.