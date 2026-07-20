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Fútbol | Deportivo

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a renovar los abonos en Marathón Inferior

"Cesamos toda actividad de animación organizada en el estadio de Riazor hasta nuevo aviso", advierten en su comunicado

Manifestación en contra de la campaña de abonados, la semana pasada.

Manifestación en contra de la campaña de abonados, la semana pasada. / LOC

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a los socios con asiento en Marathón Inferior a renovar su abono a pesar de mostrarse contrarios a las condiciones específicas que el club impone en ese sector del estadio. Las tres agrupaciones, que la semana pasada convocaron una manifestación para evidenciar su postura sobre la campaña de abonados del club, insisten en pedir "unión y fuerza" a los aficionados y advierten que cesará la animación en el estadio durante los partidos "hasta nuevo aviso".

Pese a que las Peñas rechazan las condiciones que contempla el club sobre los socios de Marathón Inferior, que incluyen el control sobre cánticos, mensajes y material empleado en la animación desde ese sector, instan a los aficionados a no perder el derecho a su asiento para "no regalar Marathón Inferior, después de varias décadas de deportivismo incondicional", apuntan. "El siguiente paso es que renovéis en línea vuestro abono", resaltan en un comunicado compartido por las tres agrupaciones. Avanzan que informarán en los próximos días sus recomendaciones sobre cómo proceder para completar el trámite de renovación en la oficina de atención al deportivista en el estadio de Riazor. Aunque el club exigía en un principio a los socios de esta grada realizar la renovación de forma presencial, habilitó la semana pasada la posibilidad de completar la primera parte del proceso online, con la condición de completarlo en la OAD, donde se les entrega el carné físico al instante.

Cese de la animación

Las Peñas, Blues y Old Faces resaltan que no pueden "dejar ningún asiento libre" y que pelearan cada partido "por evitar que Riazor se convierta en un estadio sin alma". Sin embargo, adelantan medidas de protesta a lo largo de los encuentros. "Cesamos toda actividad de animación organizada en el estadio de Riazor hasta nuevo aviso", señalan en su comunicado.

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Llaman al club a mantener una línea de diálogo sobre la campaña de abonos. "Están a tiempo de rectificar y que podamos afrontar esta temporada con la ilusión que teníamos cuando se culminó el ascenso", concluyen las tres agrupaciones.

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