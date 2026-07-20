Fútbol | Deportivo
Fernando Soriano acelera como nunca el mercado del Deportivo
Lleva seis fichajes en los primeros 20 días de la ventana estival, más que en sus tres anteriores temporadas en el club | Hace dos años, a estas alturas solo estaban cerradas las incorporaciones de Chacón, Petxarroman y Escudero
El Deportivo lleva oficialmente 20 días en la temporada 2026-27, la de su regreso a Primera División. Los las mismas fechas que cuenta desde que el mercado de fichajes abrió con todas las de la ley, aunque los movimientos comienzan siempre semanas antes del pistoletazo de salida del 1 de julio. Fernando Soriano, en su cuarto verano al frente de la Dirección de Fútbol del conjunto blanquiazul, se ha convertido en el gran agitador de la ventana de transferencias de la máxima categoría.
Unas son operaciones de lustre, como las de Pierre-Emerick Aubameyangy Leo Román, y, otras, conjugan el presente con el futuro, como Jonathan Asp Jensen, Bright Ede, Lorenzo Amatucci o Teun Gijselhart. Todos los movimientos cumplen la premisa de entregarle cuanto antes a Antonio Hidalgo las herramientas con las que moldear el equipo que debe buscar la permanencia, pero también rompen una tendencia de mercados al ralentí en las últimas temporadas.
Los mercados estivales del Deportivo
Fernando Soriano tomó las riendas de la dirección deportiva en 2023. En torno al 20 de julio ya había incorporado a Germán Parreño, Paris Adot, Mikel Balenciaga, Pablo Vázquez y Davo. Además, se encontraba al caer el fichaje de Barbero. Comenzó su etapa en A Coruña pisando fuerte en un mercado que todavía tuvo operaciones por afrontar hasta finales de agosto y que, tras algo de sufrimiento en la primera vuelta, otorgó a Imanol Idiakez las piezas que sacaron al Deportivo del barro de Primera RFEF.
El Deportivo, por historia, no acostumbra a ser cola de león en Segunda División. Sin embargo, evidenció algunas complicaciones al mover sus primeras fichas en su retorno al fútbol profesional en la campaña 2024-25. Luis Chacón, a 12 de julio, fue la primera incorporación confirmada, aunque se marchó cedido a la Cultural Leonesa antes del cierre del mercado estival. A estas alturas también habían llegado Álex Petxarroman y Sergio Escudero.
Temporada pasada
Más presteza evidenció el verano pasado, con las incorporaciones ya rubricadas de Lucas Noubi, Luismi Cruz, Arnau Comas y Jairo Noriega, aunque este último, como Chacón, salió cedido sin llegar a tener minutos en liga con el conjunto de Antonio Hidalgo. Fue, aquel, un inicio de mercado que priorizó las salidas sobre las llegadas. A estas alturas ya había confirmado los adioses de Barbero, Pablo Vázquez, Raúl Alcaina, Iano Simao y Pablo Muñoz, así como la cesión de Jairo al Racing de Ferrol.
En comparación, este verano el Deportivo suma ya seis incorporaciones y dos salidas, un ritmo sin precedentes desde que Fernando Soriano asumió el mando en la parcela deportiva. Aún restan al menos dos fichajes, con prioridad para el puesto de central y el lateral izquierdo. No obstante, se buscan incorporaciones también para el rol de extremo derecho y de delantero que apuntan a dilatarse hasta el tramo final del mercado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El ingeniero que dejó Inditex para crear desde A Coruña la empresa que ordena la inmigración laboral
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- La Vía Verde se somete a examen este verano en Cerceda: 'Nosotros éramos ferroviarios y pasamos por aquí millones de veces, pero caminando es otra cosa
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- Aubameyang participa en su primer entrenamiento con el Deportivo en Abegondo
- Riazor, el arenal que forma parte de la vida cotidiana de A Coruña: 'Es la playa de ciudad por excelencia