Fernando Soriano acelera como nunca el mercado del Deportivo

El Deportivo lleva oficialmente 20 días en la temporada 2026-27, la de su regreso a Primera División. Los las mismas fechas que cuenta desde que el mercado de fichajes abrió con todas las de la ley, aunque los movimientos comienzan siempre semanas antes del pistoletazo de salida del 1 de julio. Fernando Soriano, en su cuarto verano al frente de la Dirección de Fútbol del conjunto blanquiazul, se ha convertido en el gran agitador de la ventana de transferencias de la máxima categoría.

Unas son operaciones de lustre, como las de Pierre-Emerick Aubameyangy Leo Román, y, otras, conjugan el presente con el futuro, como Jonathan Asp Jensen, Bright Ede, Lorenzo Amatucci o Teun Gijselhart. Todos los movimientos cumplen la premisa de entregarle cuanto antes a Antonio Hidalgo las herramientas con las que moldear el equipo que debe buscar la permanencia, pero también rompen una tendencia de mercados al ralentí en las últimas temporadas.

Los mercados estivales del Deportivo

Fernando Soriano tomó las riendas de la dirección deportiva en 2023. En torno al 20 de julio ya había incorporado a Germán Parreño, Paris Adot, Mikel Balenciaga, Pablo Vázquez y Davo. Además, se encontraba al caer el fichaje de Barbero. Comenzó su etapa en A Coruña pisando fuerte en un mercado que todavía tuvo operaciones por afrontar hasta finales de agosto y que, tras algo de sufrimiento en la primera vuelta, otorgó a Imanol Idiakez las piezas que sacaron al Deportivo del barro de Primera RFEF.

Iván Barbero, en su presentación como jugador del Deportivo en 2023. / Carlos Pardellas

El Deportivo, por historia, no acostumbra a ser cola de león en Segunda División. Sin embargo, evidenció algunas complicaciones al mover sus primeras fichas en su retorno al fútbol profesional en la campaña 2024-25. Luis Chacón, a 12 de julio, fue la primera incorporación confirmada, aunque se marchó cedido a la Cultural Leonesa antes del cierre del mercado estival. A estas alturas también habían llegado Álex Petxarroman y Sergio Escudero.

Temporada pasada

Más presteza evidenció el verano pasado, con las incorporaciones ya rubricadas de Lucas Noubi, Luismi Cruz, Arnau Comas y Jairo Noriega, aunque este último, como Chacón, salió cedido sin llegar a tener minutos en liga con el conjunto de Antonio Hidalgo. Fue, aquel, un inicio de mercado que priorizó las salidas sobre las llegadas. A estas alturas ya había confirmado los adioses de Barbero, Pablo Vázquez, Raúl Alcaina, Iano Simao y Pablo Muñoz, así como la cesión de Jairo al Racing de Ferrol.

En comparación, este verano el Deportivo suma ya seis incorporaciones y dos salidas, un ritmo sin precedentes desde que Fernando Soriano asumió el mando en la parcela deportiva. Aún restan al menos dos fichajes, con prioridad para el puesto de central y el lateral izquierdo. No obstante, se buscan incorporaciones también para el rol de extremo derecho y de delantero que apuntan a dilatarse hasta el tramo final del mercado.