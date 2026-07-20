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Fútbol | Deportivo

Real Madrid y Sporting, nuevos rivales de pretemporada para el Dépor Abanca

Disputará el trofeo Emma Cuervo ante las asturianas el 7 de agosto y visitará Valdebebas el día 16, dos semanas antes de arrancar la Liga F

Las jugadoras del Dépor Abanca, este lunes, en Abegondo.

Las jugadoras del Dépor Abanca, este lunes, en Abegondo. / Casteleiro

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Dépor Abanca arrancó este lunes la segunda semana de pretemporada a las órdenes del nuevo técnico, Alberto Rodríguez. El conjunto blanquiazul, inmerso en la puesta a punto de su proyecto recién renovado, confirmó en las últimas horas dos nuevos amistosos estivales que servirán para ganar kilometraje en las piernas y ajustar las piezas del nuevo plantel. Se medirá al Sporting de Gijón en el amistoso más próximo en el calendario y al Real Madrid dos semanas antes de arrancar la competición oficial en la Liga F.

Inmerso en una importante renovación de su plantilla, el Dépor Abanca tiene ya anotado en el calendario un amistoso contra el Sporting de Gijón en el que comenzar a asentar las piezas y dar pinceladas de la propuesta del equipo esta temporada. Las blanquiazules participarán el viernes 7 de agosto a las 19.00 horas en la sexta edición del trofeo Emma Cuervo femenino. El duelo se disputará en el estadio Pepe Barrera de Ribadeo. Las asturianas militan en Segunda RFEF, la misma categoría en la que compite el Dépor Abanca B, pero servirán como test para las nuevas jugadoras fichadas este verano.

Duelo ante el Real Madrid

Este lunes, el club confirmó otro duelo más, con una mayor exigencia. Se medirá el domingo 16 de agosto (20.00 horas) al Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas. El duelo ante el vigente subcampeón de la Liga F eleva la competitividad de un equipo que afronta su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría con el anhelo de elevar las prestaciones ofrecidas en las últimas campañas.

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Entre los duelos ante el Sporting y el Real Madrid, el Dépor Abanca tiene ya otro amistoso pautado. Disputará el trofeo Teresa Herrera en Riazor el jueves 13 de agosto a las 17.00 horas. Enfrente tendrá al FC Porto, que pasará por A Coruña para poner a prueba los mimbres del conjunto herculino en su presentación particular ante la afición. La liga arrancará el último fin de semana de agosto, los días 19 y 30. El equipo blanquiazul recibirá al Sevilla en la primera jornada. Siete días después, disputará ante el Costa Adeje Tenerife su primer encuentro a domicilio.

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