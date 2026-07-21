Bright Ede: "Cuando me llamó el Deportivo, supe que es el sitio donde quiero estar"

Bright Ede, con apenas 19 años y menos de una decena de partidos con el Motor Lublin en la primera división de Polonia, gestionó durante los últimos meses los cantos de sirena que le llegaron de transatlánticos del fútbol europeo que anhelaba llevárselo a sus canteras. El zaguero de 1,93 metros de estatura reúne las condiciones, las habilidades y el potencial para consagrarse como un defensor de élite. Y el Deportivo, atento al mercado continental, no se quedó atrás. Movió ficha y cautivó al jugador natural de Varsovia. "No es fácil gestionar esos intereses de grandes clubes cuando tienes 19 años, pero siempre es bueno recibirlos. Cuando recibí el interés del Dépor, supe que es el sitio donde quiero estar. Con esta llamada, no pensé ya en otros clubes", reconoció este martes en su presentación como nuevo futbolista blanquiazul en la sala de prensa de Abegondo.

"Soy un central con buenas habilidades defensivas. Soy rápido, fuerte, puedo jugar con el balón, avanzar y pasar entre líneas", se define Bright Ede. Así lo avala Fernando Soriano, que movió ficha para incorporar al jugador polaco con un contrato por cinco temporadas a un jugador con mucho potencial al que le suma una gran capacidad de ganar duelos. "El míster está trabajando con él tácticamente. Haremos cada vez mejores esas virtudes que ya tiene", apuntó el Director de Fútbol sobre el central de 19 años.

Presente y futuro en el Deportivo

Bright Ede es consciente del club en el que quiere crecer como futbolista. "Siento que este es un gran club, con una gran historia. Hay muchos jugadores jóvenes, eso es un punto a mi favor. Quiero mejorar como jugador y ayudar al Deportivo a ser mejor", comentó en su presentación. Agradeció la bienvenida que le brindaron sus compañeros y el cuerpo técnico desde su primer día en el proyecto y promete mejorar con el idioma tras dar su primera rueda de prensa en inglés. "Ya empecé mis clases, espero que en unos meses pueda dar entrevistas en español", apuntó con humildad.

El Deportivo presenta a Bright Ede en Abegondo / Gus de la Paz

Ede sabe del salto que hay entre la Ekstraklasa polaca y la Primera División española. "Esta es una liga muy técnica, pero creo que estoy capacitado para jugar de esta manera. No puedo esperar a que empiece la temporada", estima el nuevo central del Deportivo. Su presente y su futuro pasa por crecer en A Coruña a nivel futbolístico, pero no oculta uno de sus grandes sueños como profesional: "mi objetivo es ir a la selección de Polonia, pero vamos a ir paso a paso. Lo primero es jugar buenos partidos aquí".

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Tuvo en el amistoso del pasado sábado ante el Compostela (0-4) su primer partido con la camiseta del Dépor. Disputó los primeros 45 minutos y, aunque tuvo poco trabajo ante la delantera del conjunto picheleiro, es optimista. "Me entendí bien con los compañeros. Necesito más tiempo para la táctica y los detalles, pero, por ahora, estoy contento", reflexionó Bright Ede.