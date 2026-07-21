Diego Gómez se marcha cedido del Deportivo al Huesca

Diego Gómez jugará esta temporada en el Huesca. El Deportivo confirmó este martes que el extremo de Amoeiro se marcha cedido al conjunto aragonés, que acaba de descender de Segunda División a Primera RFEF. El canterano, que tiene contrato con el Dépor hasta 2030, afronta, así, su cuarta cesión a un conjunto de la tercera categoría del fútbol español. A pesar de coincidir en la misma categoría con el Fabril, tanto el jugador como el club estaban de acuerdo en buscar un nuevo destino, no entraba en los planes que jugase en el filial a las órdenes de Manuel Pablo. Al militar en grupos diferentes, no se medirán, al menos, hasta un hipotético play off de ascenso.

Media temporada a préstamo en el Arenteiro en 2024 le sirvió a Diego Gómez para llamar la atención del primer equipo en enero de 2025. El extremo de Amoeiro regresó de su cesión en O carballiño antes de tiempo y para completar una parcela ofensiva que se acababa de quedar sin Lucas Pérez. Aunque entró en la rotación de Óscar Gilsanz en la segunda mitad de esa temporada en Segunda División, no logró asentarse con cifras en el proyecto del primer equipo.

La temporada pasada

El verano pasado, el Dépor volvió a buscarle un destino donde pudiese tener minutos y ganar experiencia en Primera RFEF. Se marchó junto a Kevin Sánchez al Cartagena, otro conjunto recién descendido a la categoría de bronce. Mientras su compañero en Abegondo sí logró tener protagonismo en Cartagonova, Diego alternó titularidades y suplencias y terminó buscando un nuevo destino en el mercado invernal. El Pontevedra le encontró acomodo en un plantel que luchó hasta la última jornada por meterse en el play off de ascenso a Segunda.

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Diego Gómez y Kevin Sánchez, en el Cartagena la temporada pasada. / FCC

Debido a su ficha del primer equipo y su sueldo, el futuro de Diego Gómez seguirá ligado al Deportivo, pero no tenía fácil acomodo en el Fabril. Al ocupar todavía una ficha sub 23, es una pieza apetecible para muchos proyectos de Primera RFEF. El Huesca, que aspira a armar una plantilla competitiva para regresar cuanto antes a la categoría de plata, buscará extraer del canterano blanquiazul el talento que ya ofreció en su crecimiento en las categorías inferiores en Abegondo.