Fede Viñas se le escurre al Deportivo: Toluca pagará 11 millones

Antonio Hidalgo cuenta entre sus delanteros en el Deportivo con el recién llegado Pierre-Emerick Aubameyang, un Bil Nsongo que busca consolidarse en la primera plantilla y un Zakaria Eddahchouri que arrancó la pretemporada con dos golazos contra el Compostela. El elenco lo completa, por ahora, Mohamed Bouldini, que no cuenta y está en la rampa de salida. La Dirección de Fútbol, que encabeza Fernando Soriano no descarta la llegada de otro nueve a lo largo del mercado de fichajes, aunque por el momento prioriza otras posiciones. Entre los candidatos sondeados se encuentra el uruguayo Fede Viñas. Sin embargo, el exdelantero del Real Oviedo, propiedad del Grupo Pachuca, se quedará en el fútbol mexicano, donde Toluca pagará 11 millones de euros por sumarlo a sus filas.

El delantero de Montevideo pertenece oficialmente al Club León mexicano, aunque sus derechos son propiedad del Grupo Pachuca, que reúne bajo el mismo paraguas, entre otros, al FC Pachuca y al Real Oviedo. Tras firmar el curso pasado nueve goles en el conjunto carbayón y participar con Uruguay en el Mundial, el Deportivo se interesó por sus servicios. No fue el único. Otros conjuntos de España y el Ajax también preguntaron por el charrúa.

El destino de Fede Viñas

Según ha podido saber LA OPINIÓN, el Grupo Pachuca pedía 20 millones de euros por el traspaso del futbolista. No obstante, medios mexicanos dan por hecho su traspaso al Toluca, otro conjunto de la Liga MX, por alrededor de 11 kilos. Sería el segundo fichaje más caro de la historia de los diablos rojos.

El uruguayo es ya un conocedor del fútbol mexicano. Pasó cuatro años en las filas del América antes de marcharse al Club León. Su paso de temporada y media por el Oviedo fue su primer salto a Europa, antes de regresar a México.

El mercado del Deportivo

Aunque Fede Viñas no vestirá de blanquiazul en Riazor, el Deportivo se mantiene activo en el mercado de fichajes para completar su plantel en Primera División. Prioriza ahora la incorporación de un lateral izquierdo para competir con Giacomo Quagliata y un central zurdo que aporte experiencia a la línea defensiva. Este movimiento puede conllevar salidas, en forma de cesión. Dani Barcia o Arnau Comas no tienen su sitio asegurado. Para ese eje de la zaga, el club mostró interés en Juan Jesús, zaguero brasileño de 35 años que terminó contrato con el Nápoles.

Con menos urgencia, el club buscará refuerzos para la banda derecha y un segundo nueve tras la incorporación de Aubameyang. Salvo que surja una oportunidad imprevista, estos apuntan a ser movimientos de final de mercado.