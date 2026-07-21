Fernando Soriano: "Aubameyang nos impactó por su actitud y su hambre"

Fernando Soriano defendió este martes en la sala de prensa de Abegondo el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, un ariete llamado a aportar la experiencia necesaria para liderar la delantera del Deportivo. "No es un fichaje por el nombre, ni mucho menos. Lo que hemos visto nos ha impactado, por actitud y por hambre. Físicamente, se le nota. Estamos muy convencidos de que nos aporta mucho en lo que estamos buscando", detalló el Director del Fútbol. Desechó hablar de "su calidad y su prestigio", algo que deja fuera de toda duda en la contrastada trayectoria del futbolista gabonés.

Auba redondea una punta de lanza que comparte con Zakaria Eddahchouri y Bil Nsongo. "La delantera, si no hay ninguna salida o un club viene a por un jugador nuestro, estaría cubierta con Zaka", indicó. No obstante, el mercado es largo los partidos de pretemporada pueden precisar "decisiones en posiciones más específicas".

Situación del mercado

La lupa se posa en el lateral izquierdo, donde Hidalgo solo tiene a Quagliata como jugador de la primera plantilla. "Xabi Campos está a un nivel muy alto", elogió al juvenil, que está en dinámica del primer equipo desde el inicio de la pretemporada. Sobre el eje de la zaga, también se muestra abierto. "El central es un poco menos determinante. Estamos peinando el mercado y no nos cerramos ninguna puerta. A partir de ahí, lo que el límite salarial nos permita", apuntó. En el eje de la zaga, el club mostró interés por el brasileño Juan Jesus. "Es un jugador que está ahí, con un bagaje cercano, pero no hay nada cercano", comentó Soriano.

Mantiene su actitud ante un mercado en el que no esperará más de lo necesario si tiene a tiro sus "primeras opciones". "Cuando tenemos situaciones claras intentamos hacerlas lo antes posible. Cuanto antes llegan los jugadores, más rápida es su adaptación", defiende.

Operación salida

Los próximos compromisos amistosos, comenzando por el de este sábado ante el Real Oviedo, servirá para perfilar los roles de los nuevos fichajes y para "detectar posibles carencias" que deban subsanarse en el mes y medio que resta hasta el cierre del mercado. Serán, también, fechas determinantes para la operación salida. El club confirmó este martes la cesión de Diego Gómez al Huesca.

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Todavía no tienen la certeza absoluta de las salidas de Barcia y Patiño. "Charlie, a lo mejor, tiene más competencia, a lo largo de la pretemporada lo iremos viendo. Sobre Dani, la decisión no está tomada todavía", sugirió. Queda aligerar esa medular con overbooking y sellar un nuevo destino, en forma de cesión, para el guardameta Eric Puerto. Bouldini también está en la rampa de salida.