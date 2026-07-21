Hugo Barrachina, del Zaragoza, opción para reforzar la defensa del Fabril

El Deportivo presta atención al mercado de fichajes para confeccionar la plantilla con la que regresa a Primera División, pero no deja de lado la planificación del Fabril en su salto a Primera RFEF. El filial blanquiazul inició la semana pasada la pretemporada con más de una treintena de jugadores a las órdenes de Manuel Pablo. Aunque hará falta moldear el plantel, el proyecto contará con una mezcla de jugadores del curso pasado, otros que regresan tras cesión para elevar las prestaciones en la categoría de bronce, juveniles que suben a categoría sénior y, también, algunos fichajes para posiciones específicas como Justino Barbosa y Koke San José. Entre ellas se encuentra el eje de la zaga, donde aparece como opción Hugo Barrachina.

Según informa El Periódico de Aragón, del mismo grupo de LA OPINIÓN, el Deportivo está interesado en el central de 19 años del Zaragoza. El conjunto aragonés, que el curso pasado descendió a Primera RFEF, se encuentra inmerso en la configuración de su proyecto para regresar a Segunda. Barrachina será uno de los aspirantes a completar la defensa del exdeportivista Ibai Gómez, ahora entrenador del conjunto aragonés. En caso de no asegurarse un hueco en el primer equipo, el conjunto aragonés conoce del interés del Fabril y el Barça Atlétic por hacerse con los servicios del futbolista en forma de cesión.

La opción de Barrachina para el Fabril

Hugo Barrachina fue el curso pasado un indiscutible en las alineaciones del Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, en Segunda RFEF. Llegó a participar con el primer equipo en Segunda División y, al final del curso pasado, extendió su vinculación con el club maño hasta 2029. El central, internacional con las categorías inferiores de la selección española buscaría, si no tiene un hueco en el primer equipo, un destino en la mayor categoría posible. El Fabril, que milita en la misma categoría que el conjunto maño, aunque no comparte grupo con él, cumple esa condición.

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Manuel Pablo mantiene bajo sus órdenes a Damián Canedo, Malick Ndiaye y Samu como zagueros que participaron en el ascenso la temporada pasada. Suben David Fernández y Aziz Faye del Juvenil y también completan los entrenamientos Guille Pastoriza y David Vergara, todavía en edad para mantenerse en el equipo que entrena Miguel Figueira. Aunque ya hay efectivos para esa posición, los movimientos en el plantel pueden desembocar en algún refuerzo en la línea defensiva. Barrachina, si no convence en el Zaragoza, aparece en el radar fabrilista para el tramo final del mercado.