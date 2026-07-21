El Registro Mercantil confirma el cambio de nombre: Real Club Deportivo de A Coruña

El Deportivo aprobó hace casi un mes, el pasado 23 de junio, el cambio de nombre oficial de la entidad para adaptarlo al topónimo de la ciudad. Con la presentación del nuevo escudo en la noche de San Juan, que incluyó ajustes menores y el nombre oficial de A Coruña en la parte inferior, el club dio un paso al frente para cumplir con una demanda que la afición reclamaba desde hace tiempo. Ahora, el Boletín Oficial del Registro Mercantil confirmó de manera definitiva la modificación de los estatutos de la sociedad para cumplir a nivel administrativo con la voluntad que el deportivismo manifestó en la encuesta sobre el cambio de nombre.

La junta extraordinaria de accionistas celebrada el mes pasado confirmó la voluntad de la afición. Casi el 80% de los abonados que participaron en la encuesta sobre la adecuación del nombre del club al topónimo de A Coruña confirmaron estar de acuerdo con el cambio. Así lo aprobó la junta, que modificó el Artículo 1 de sus estatutos, referente a la denominación social. Pasa de ser Real Club Deportivo de La Coruña S.A.D. a denominarse, a efectos de registro, Real Club Deportivo de A Coruña S.A.D.

Adecuación del topónimo de A Coruña

Culmina a todos los efectos un proceso en el que el deportivismo y plataformas como Aquí tamén se fala se movilizaron para reclamar la adecuación del nombre del club al topónimo. En su encuesta, el club mantuvo que el club pasará a ser Real Club Deportivo de A Coruña, en castellano, y Real Club Deportivo da Coruña, en gallego.

Desde la noche de San Juan, con la presentación del nuevo escudo, el club ya ha utilizado su nueva denominación. Así la luce en todos sus emblemas, en las nuevas camisetas confeccionadas por la firma norteamericana Nike y en la iconografía en sus instalaciones en la ciudad deportiva de Abegondo.

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El topónimo y el nuevo escudo son dos de las acciones previstas por la entidad con motivo del 120º aniversario, que se celebra a lo largo de este año 2026. Se encuentra, también, en proceso la composición de un nuevo himno oficial, del que está a cargo el artista coruñés Xoel López.