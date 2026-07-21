Yeremay, con la vista puesta en la gira europea del Deportivo

El Deportivo sabe que tiene en Yeremay Hernández una piedra sobre la que pivotar buena parte de sus aspiraciones de salvarse y echar raíces en Primera División. No escucha ninguna oferta ni tiene necesidad de hacer caja con un jugador tan cotizado en el mercado como valorado en el seno del conjunto herculino. El jugador canario ha iniciado la pretemporada al margen, con su propio proceso para tratar la pubalgia que tanto le lastró en la segunda mitad de la temporada pasada. Se sobrepuso a las molestias para aportar en el campo todo lo que tuvo hasta participar en el anhelado ascenso a la máxima categoría.

El club no quiere correr ningún riesgo con la salud del futbolista ni apurar los plazos en su puesta a punto este verano. Avanza por el buen camino y la vista está puesta en las próximas semanas. Si su evolución es favorable, espera que se una al resto del grupo en el viaje por Italia a comienzos del mes de agosto. No se confirma que pueda jugar en los amistosos contra la Fiorentina y el Genoa, pero la expectativa es que ya trabaje con sus compañeros para lucir más pronto que tarde su dorsal 10 a la espalda en la élite del fútbol español.

Puesta a punto de Yeremay y Loureiro

David Mella, Miguel Loureiro y Yeremay se han mantenido al margen del grupo desde el inicio de la pretemporada, hace dos semanas. El extremo de Espasande evoluciona en su recuperación tras la operación de rodilla que le dejó en el dique seco en el último tercio del curso pasado. El zaguero cercedense trabaja también al margen para recuperarse de unas molestias que arrastra desde el final del curso pasado con la perspectiva de incorporarse próximamente a las tareas grupales.

En el caso del canario, la situación es similar. No se quiere correr ninguna prisa en proceso de recuperación de su pubalgia. "Hizo un esfuerzo muy grande y acordamos ir lento con él. Va en un proceso favorable, dentro de los plazos", comentó Fernando Soriano sobre el canario la semana pasada, tras la presentación de Teun Gijselhart como nuevo jugador del Deportivo. Ha alternado sesiones en el gimnasio con trabajo sobre el césped, siempre con tareas específicas.

La buena evolución del tratamiento que se sigue con el extremo de Las Palmas de Gran Canaria permite atisbar algunos escenarios próximos en los que pueda incorporarse al grupo. Si mantiene las buenas sensaciones, la proyección es que se incorpore al trabajo colectivo para el viaje que el Deportivo hará a Italia dentro de dos semanas. Visitará Florencia el 6 de agosto para enfrentarse a la Fiorentina. Dos días después, disputará el Trofeo Spagnolo contra el Genoa en el Luigi Ferraris. Aunque no es seguro que juegue, sí estará más cerca de volver a los terrenos de juego con la ilusión de comandar al Deportivo, también, en Primera División.

Los amistosos del Deportivo

Antes de pensar en Italia, el Deportivo aún tiene tres amistosos más por delante en los que elevar la carga en las piernas y comprobar el encaje de las piezas del puzle de Antonio Hidalgo. Este sábado (20.00 horas) se enfrenta al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El próximo miércoles viajará a Vilalba para medirse en A Magdalena al Lugo.

La pretemporada saltará a Europa a partir de ahí y en ella podrán ganar protagonismo Loureiro y Yeremay. El sábado 1 de agosto, el Deportivo se medirá al St. Pauli en el Millerntor Stadion de Hamburgo. Viajará el mismo día del encuentro. Después, se marcharán directamente a Italia, donde trabajarán hasta disputar sus dos duelos programados contra conjuntos de la Serie A. El verano terminará el día 12 de agosto (21.00 horas), fecha del eclipse total de Sol, con la disputa del trofeo Teresa Herrera contra el Real Madrid en Riazor.