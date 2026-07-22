Adrià Altimira y Bouldini, con precauciones en el entrenamiento del Deportivo

Adrià Altimira y Mohamed Bouldini, con el que se trabaja en una salida para dejar sin efecto el contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2028, se sumaron al grupo de futbolistas con trabajo personalizado en el Deportivo durante esta semana. Es un contingente de jugadores en el que ya están Yeremay Hernández, Miguel Loureiro y David Mella como fijos desde el inicio del trabajo veraniego. Los dos primeros se pueden sumar a la gira europea que el Deportivo afrontará la próxima semana para disfrutar de sus primeros minutos en la temporada del regreso a Primera División y el tercero tendrá que esperar para incorporarse al grupo después de la operación de rodilla. ACF Fiorentina y Genoa CFC son los rivales que le esperan a los coruñeses en tierras italianas después de enfrentarse primero a Oviedo y Lugo.

Adrià Altimira disputó el primer amistoso del verano en esa posición de extremo diestro en la que se consolidó al final del pasado ejercicio con Ximo Navarro por detrás. Con esa estructura salió al campo en San Lázaro y ahí parece consolidarse en este inicio de su segundo curso en A Coruña, mientras no regresa David Mella y no llegan más refuerzos para esa posición. En la segunda parte fue el canterano Adrián Guerrero el que ocupó el costado diestro, con Jensen partiendo desde la izquierda y Noé ocupando mucho campo por dentro.