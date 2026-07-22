Angeliño y el Deportivo, a fuego lento y con un final abierto: búsqueda activa de lateral izquierdo

El Deportivo se ha tomado un respiro tras empezar el mercado con el acelerador pisado a fondo porque tiene más de la mitad de los deberes hechos y no quiere errar el tiro en los contados fichajes que aún le quedan, que pueden ir de dos a cuatro. Las prioridades son un central zurdo y un lateral izquierdo con el rastreo de un delantero y de un extremo diestro de fondo. El puesto de 3 es el único que tiene huérfano, ya que Quagliata no cuenta con un relevo en la plantilla blanquiazul y el club coruñés sigue alerta con el nombre de Angeliño encima de la mesa. Han pasado semanas e incluso más de un mes desde que el interés se hizo público y en Abegondo no se han olvidado del fichaje del defensa, que se cuece a fuego lento, con más opciones en el tablero, como Álex Moreno, Alberto Moreno, Alberto Bretones o Ricardo Rodríguez. El Deportivo está inmerso en una búsqueda y en un mercado en el que también hay otro pretendientes a caza y captura de un lateral zurdo, como es el caso de Osasuna, Rayo e incluso Real Sociedad. Es una posición estratégica, de difícil acierto y en la que la Dirección de Fútbol no se ha librado de tener que reforzarse cada verano, este no será una excepción.

Angeliño viene de una temporada difícil en la Roma por problemas de salud que le condenaron a una presencia casi testimonial en el terreno de juego. Su fichaje nunca he tenido un fácil encaje en la economía coruñesa, dado el sueldo del propio futbolista, lo invertido por su club en el pase tras llegar del Galatasaray, la condición coruñesa de equipo recién ascendido a Primera y por el hecho de que en Abegondo tenían la clara de determinación de que las mayores inversiones debían ir a otras posiciones con una mayor necesidad, como demostró el fichaje de Aubameyang. Todos estos condicionantes dificultaban, pero no sacaban al club coruñés de la carrera por firmar al futbolista, que ya estuvo hasta edad cadete en su cantera, antes de marcharse al Manchester City. El futbolista ya estuvo a punto de regresar a Riazor en 2019 y nunca ha ocultado su deseo de jugar en el Dépor antes de dar por finalizada su carrera. Cuanto menos cuente para su entrenador, Gasperini, y cuanto más dilate su incorporación, más asequibles será para un Deportivo que sabe que es un fichaje que se debe cocer a fuego lento, con otros equipos que también le siguen la pista.

Más opciones

Angeliño no es, ni mucho menos, el único futbolista que tiene el Deportivo encima de la mesa. Tal y como apuntó LA OPINIÓN, otras de las opciones es Álex Moreno, quien tiene una alta ficha en un Girona que acaba de descender a Segunda División. El club coruñés le quiere y le encaja esa opción, pero de momento debe hacer un desembolso por él. El periodista francés Santi Aouna apuntaba que el Deportivo prepara una oferta para hacerse con sus servicios, pero esa propuesta aún no se ha materializado, según pudo saber LA OPINIÓN. El futbolista fue titular en el amistoso que jugó en la tarde del miércoles su actual equipo ante el Olot.

Además de Ricardo Rodríguez y de Alberto Moreno, que están libres de contrato después de haber finalizado sus vinculaciones con el Betis y el Como, otra posibilidad que gusta en el Deportivo es la de Abel Bretones. Osasuna solo cuenta con el ex del Oviedo para esa posición después de la salida de Javi Galán, quien ha recalado en el Celta. Los navarros han puesto sus ojos en Aihen Muñoz, de la Real Sociedad. De momento, en El Sadar se cierran en banda a una salida y su adiós le haría buscar otro efectivo. Tampoco es una operación sencilla de concretar.

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Trabajo hecho y tareas

El Deportivo lleva a estas alturas seis fichajes. Se ha convertido en uno de los grandes animadores del periodo de pases, dada la celeridad con la que se ha movido y las operaciones con eco que ha emprendido, entre las que se pueden enmarcar los fichajes de Pierre Aubameyang, Leo Román y Jonathan Asp Jensen. A estos movimientos se suman los de Bright Ede, Teun Gijselhart y Lorenzo Amatucci, a la espera de cerrar la plantilla con una operación salida que está en ciernes con Álex Petxarroman y Diego Gómez como único futbolistas que han emprendido otro camino. n