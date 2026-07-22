Cuello de botella en el Deportivo para las generaciones de 2003 y 2004 de Abegondo: Dani Barcia es el único que, de momento, resiste

Hace poco más de cinco años tocaban el cielo en Marbella y meses después brillaban en la Youth League con un Riazor en efervescencia, pero a las generaciones de Abegondo de 2003 y 2004 el paso del tiempo, la salidas prematuras, la escalada del Dépor a Primera y la propia selección natural del fútbol profesional le han ido pasando factura hasta prácticamente vedarles el paso al primer equipo del Deportivo. Con las excepciones de Yeremay Hernández (2002) y David Mella (2005), mayor y menor pero incrustados en esas generaciones, el club coruñés puede llegar al 1 de septiembre de 2026 sin ningún futbolista formado durante temporadas Abegondo que haya nacido en esos dos años. Solo Dani Barcia se mantiene, de momento, con plaza en el vestuario de los mayores, aunque existen opciones de que salga cedido si llega un central zurdo antes del cierre del periodo de pase. Jairo Noriega, Mario Nájera, Hugo Ríos, Rubén López, Martín Ochoa y Quique Teijo esperarán su oportunidad desde el Fabril, aunque algunos ya ni pueden alternar con el primer equipo, porque no son sub 23 (hasta sub 25 pueden subir y volver a bajar en el caso de los porteros). Hay futbolistas que, en diferentes etapas, se han marchado de manera definitiva, como Álvaro Carreras, Hugo Novoa, Trilli, Noel López o Guille Bueno, y otros que aún pelean por escalar con algún préstamo que les acorte el camino hacia el primer equipo, como es el caso de Diego Gómez, que se acaba de marchar a préstamo al Huesca.

La generación de 2003, más allá de haber sido campeona de España juvenil, siempre había sido señalada en Abegondo como una de las mejores de las dos décadas que lleva abierta la ciudad deportiva blanquiazul. Sus mayores exponentes se pasaron más de una década formándose en A Coruña, desde prebenjamines en algún caso. Encontró cabida ese contingente de futbolistas en ese Deportivo que se vio encallado en Primera RFEF, pero poco a poco acabaron saliendo por falta de protagonismo o porque creyeron que otros proyectos les ofrecían, a su juicio, mejores condiciones o una salida más despejada hacia el fútbol profesional. Salvo Álvaro Carreras, en un Real Madrid que disputará la próxima Champions, ninguno de esos futbolistas se encuentra hoy en un nivel superior al que ostenta ahora mismo un Deportivo que jugará esta temporada en Primera División. A estos parámetros escapa un Bil Nsongo, nacido en 2004, que llegó hace dos temporadas para jugar directamente en el Fabril después de haberse formado en Camerún. Solo estuvo enrolado en equipos sénior de Abegondo.

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Los que vienen por detrás

Con contadas excepciones, las de 2003 y 2004, el peso de estas dos camadas se ha ido diluyendo y otras se empiezan a abrir paso. Además de Mella, Kevin Sánchez, nacido en 2005, está haciendo la pretemporada con el primer equipo del Deportivo e incluso marcó en el amistoso ante el Compostela, pero su sitio de salida estará en el Fabril, como todos esos futbolistas de 2003 y 2004 que estarán a las órdenes de Manuel Pablo. Pero las que vienen con más fuerza son las de 2006, 2007 o incluso 2008, con exponentes como Noé Carrillo, Samu Fernández o Xabi Campos. Los dos primeros ya debutaron con el primer equipo y el último, aún juvenil, es la apuesta de la casa a la espera de que llegue un lateral zurdo para completar y dar relevo y competencia a Quagliata. Noé fue primordial en el ascenso con su gol al Andorra y su participación en el tanto al Cádiz y, tras renovar con ficha del Fabril el primer año, es el que está llamado a dar el salto y a ser habitual con el primer equipo del Deportivo en la máxima categoría. El proyecto de cantera busca su salida natural hacia Riazor.