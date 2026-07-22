El Dépor Abanca busca un refuerzo para la portería e Inês Pereira «es una opción»
El club, quien aún rastrea el mercado, presentó a su nuevo entrenador, Alberto Rodríguez
El Dépor Abanca casi refundado en su tercera temporada consecutiva en Liga F ya está en marcha y ayer vivió la puesta de largo de su nuevo entrenador, Alberto Rodríguez, quien era el segundo de Fran Alonso, sin perder de vista el mercado de fichajes. A pesar de la llegada de Andrea Tarazona, Kevin Cabado, responsable de fichajes del Dépor Abanca, no ocultó que «en la portería sí habrá un refuerzo» y que están «atentos al mercado» para el resto de partidos con una única necesidad perentoria. En ese sentido, el club coruñés aún no ha descartado que Inês Pereira pueda vivir su tercera experiencia en Riazor: «Sabemos el nivel que tiene. Es un perfil que nos gusta, que nos gustaría que estuviese aquí muchos años. No podemos decir mucho más porque tiene contrato con el Everton, porque está entrenándose allí. Es una de las opciones que tenemos de cara al año que viene».
El coruñés Alberto Rodríguez reconoce que hay «una pequeña parte» de él que le dice que «no deje de disfrutar», a pesar de la «exigencia» que siempre llevado aparejada el Deportivo. No se quiere anclar, de momento, a modelos de juego ni a objetivos clasificatorios.n
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