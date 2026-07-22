Entradas a la venta para socios del Deportivo del amistoso en Oviedo

El Dépor ofreció a sus abonados la posibilidad de adquirir algunas de las 1.500 entradas que el Real Oviedo ha puesto a disposición del club coruñés para el amistoso que disputarán ambos equipos este sábado a las 19.30 horas en el Nuevo Carlos Tartiere. La propuesta a los socios estará abierta hasta este jueves a medianoche y se pueden comprar en la web oficial del Deportivo previa identificación. La última cifra revelada de socios que habían renovado su abono con el Deportivo era de 11.728, aunque hace días que el club coruñés no la actualiza. Este domingo es el último día para ampliar un año más la fidelidad y poder conservar, de paso, el asiento asignado.

Es la primera vez que el Dépor ofrece una remesa de localidades en sus canales oficiales desde que hizo decaer hace dos semanas el acuerdo que tenía con la Federación de Peñas, por el cual los peñistas gestionaban el 40% de las entradas visitantes enviadas a la entidad coruñesa. El Deportivo ha revelado su intención de negociar en otras condiciones. De momento, sin contactos.