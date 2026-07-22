Un influencer uruguayo residente en A Coruña niega que los españoles no vivan el fútbol con pasión: "El Deportivo se fue a la C y siguen todos"

España es campeona del mundo y desde Argentina, el país rival, piensan que ellos lo merecerían más porque la celebración en Madrid y en toda la península ha sido, a su juicio, fría. Para el recuerdo quedarán las imágenes de la locura vivida en Buenos Aires tras ganar el Mundial de 2022 en la que el paseo de los jugadores tuvo que ser interrumpido por la gran avalancha de gente, mientras que el equipo era evacuado en helicóptero.

Por contra, en España apenas ha habido incidentes y la alegría demostrada, aunque alta, no llegó a los niveles argentinos. ¿Significa esto que los españoles no saben festejar los triunfos? Un influencer uruguayo afincado en A Coruña aclara esta cuestión.

"Acá te puedo asegurar que los tipos ganan una Champions, al día siguiente se comenta en el laburo y al próximo día no se habla más", explica PabloUru en su cuenta de Instagram. "Ahora te ganan una Copa del Mundo, los tipos la comentan al día siguiente, la festejan esa noche y después la vida sigue y hay que trabajar, y hay que salir a llevar a los botijas a la escuela, y la vida tiene que continuar, ya está", añade.

Sin embargo, él mismo piensa que si se viese en la tesitura de que Uruguay ganase de nuevo la Copa del Mundo no iría a trabajar en una semana. "'Jefe, no me esperes, que no voy, ¿eh?'. No me ve ni mi familia, posiblemente. Pero acá no, acá es otra cabecita", razona.

Este influencer también hace hincapié en que en el fútbol español hay menos violencia que en el fútbol rioplatense, sobre todo en los cánticos, importados desde Argentina. "Canciones que son como versionadas. No es: 'Te vamos a matar a uno', ¿entendés? Son canciones que parece que fuesen versionadas para niños", explica.

El ejemplo del Dépor

El uruguayo termina el vídeo explicando cómo vio la pasión por el Dépor en los últimos años, cuando la afición no abandonó al equipo a pesar de bajar a la tercera categoría. "No me digas que no hay pasión acá en España, porque esta gente tuvo al Deportivo de A Coruña en tercera división y no se bajó un socio", expone. "Los tipos fueron a la cancha todos los partidos, a canchas que podrían ser perfectamente de condiciones de fútbol universitario, ni siquiera un Santiago Bernabéu", cuenta.

Corteo hasta el estadio del Real Valladolid antes del ascenso del Deportivo / Carlos Pardellas

El ejemplo del Deportivo sirve para preguntarse si pasaría lo mismo en Latinoamérica. "Es impresionante, es una cosa de locos. Pasión hay, aguante en los equipos hay. Yo quisiera ver si en algún equipo de Latinoamérica, de Argentina o de Uruguay, bajando a tercera división, a la C (forma latinoamericana de referirse a la tercera categoría), la gente sigue yendo", se pregunta.

Rechazo de la violencia

Por último, PabloUru reflexiona sobre la violencia en el fútbol sudamericano. "Tenemos que replantearnos a ver para nosotros qué es festejar: apedrear a la policía, cantar con insultos, provocar, quemar contenedores o disfrutar con tu familia, con tus amigos, irte para tu casa, comerte algo y salir a tomarte algo, y que no pase nada, y llegar a tu casa sin ningún tipo de problema", interroga. "Yo, para mí, está perfecto", se responde.

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El influencer pide a sus seguidores que respondan a esta última pregunta en una publicación que tanto en Threads como en Instagram lleva cientos de respuestas, casi todas dando la razón en su reflexión.