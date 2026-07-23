Amatucci: "El Deportivo tiene un proyecto de futuro, pero quiere algo en el presente"

Lorenzo Amatucci, quien jugó la pasada campaña en Las Palmas y llega en propiedad hasta 2031, rehuye esa idea de que la juventud por la que apuesta el Deportivo le llevará a ser un equipo temible a medio y largo plazo. Hay que competir desde ya, no conformarse con vivir unos primeros pasos de aprendizaje o transición. "Hablé con la sociedad y me pareció que (el club) sabe lo que quiere, que tiene proyecto de futuro y que quiere algo importante en el presente, eso es lo que quería. El Dépor es un gran equipo, un equipo histórico, en el que han jugado grandes jugadores. Me gustaba. Cuando jugué aquí (en Riazor con la UD), me ilusionó la afición, la ciudad, todo; por eso decidí venir", apunta un futbolista que llega traspasado de la Fiorentina.

Fernando Soriano lo ve jugando de "6 o de 8", aunque el transalpino se aprecia como futbolista más en la base de la jugada que llegando. "Mis características son más de pivote defensivo y de juego, más que ir adelante, pero siempre se pueden aprender cosas nuevas y mejorar", puntualiza quien escapa de esa idea de que sus condiciones físicas le puedan penalizar en algún aspecto del juego: "Me gusta jugar al fútbol con la pelota, pero también un poco de contacto, físico, de robar balón. ¿Mejor La Liga que el Calcio para mis condiciones? Puede ser. Siempre pienso no es tanto la liga en sí, sino la idea del equipo al que vas, el entrenador. Hay jugadores que juegan en el Calcio o la Premier, pero lo importante es la idea".

Fernando Soriano y Amatucci en su presentación esta mañana en Abegondo. / Gus de la Paz

El italiano cree que en Primera habrá "un salto de calidad seguro", aunque reconoce que para él "será todo nuevo" porque "nunca" ha jugado en una primera división, "salvo unos partidos con la Fiorentina".

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Su llegada

Amatucci jugó todo el pasado ejercicio con Las Palmas y firma un contrato de larga duración con el Deportivo después de que los coruñeses llegasen a un acuerdo con su club de procedencia, la Fiorentina, al que han tenido que pagar un traspaso. El italiano compartirá la media con Gijselhart, Riki y Villares, además contará con la ayuda puntual de un Mario Soriano que puede jugar a varias alturas.