El Compostela ficha experiencia para su medular: Rafa de Vicente, ex del Deportivo

La SD Compostela ha reforzado su centro del campo con el fichaje de Rafa de Vicente, futbolista de 33 años, ex del Deportivo, con una dilatada trayectoria en la antigua Segunda División B, Primera Federación y Segunda Federación. El malagueño llega procedente de La Unión Atlético y ya se incorporó a los entrenamientos del equipo durante la segunda semana de la pretemporada.

El club blanquiazul incorpora a un centrocampista llamado a aportar experiencia, jerarquía y capacidad para dirigir el juego en su regreso a Segunda Federación. Rafa de Vicente destaca por su inteligencia táctica, su criterio en la distribución del balón y su facilidad para marcar el ritmo de los encuentros desde la zona medular.

Su trayectoria

El nuevo jugador del Compos acumula 249 partidos repartidos en once temporadas entre la antigua Segunda B, Primera y Segunda Federación. A lo largo de su carrera ha formado parte de proyectos con aspiraciones de ascenso y ha vestido las camisetas de clubes como Real Murcia, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, UCAM Murcia, Deportivo, San Sebastián de los Reyes, Marbella, San Fernando y La Unión Atlético.

Formado en las categorías inferiores del Málaga, Rafa de Vicente disputó tres temporadas con el Atlético Malagueño antes de salir cedido al Real Murcia. Posteriormente se consolidó en la categoría de bronce durante sus dos campañas en el Recreativo, con el que participó en 65 encuentros y anotó ocho goles.

Uno de los grandes momentos de su trayectoria llegó durante la campaña 2018/19. El malagueño formó parte del Racing de Santander que consiguió el ascenso a Segunda División después de superar al Atlético Baleares en la eliminatoria de campeones. De Vicente participó en la celebración del retorno del conjunto cántabro a la categoría de plata.

Después de pasar por el UCAM Murcia, se incorporó al Deportivo en el verano de 2021 para competir en la recién creada Primera Federación. Durante su etapa en Riazor participó en un equipo que peleó por subir a Segunda División y llegó hasta la final del playoff disputada en el estadio deportivista.

ambién consiguió un ascenso con el Marbella durante la temporada 2023/24. El conjunto andaluz alcanzó la Primera Federación después de superar su fase de promoción, con Rafa de Vicente formando parte del equipo que logró el segundo salto consecutivo del club.

En Marbella coincidió con Carlos de Lerma, actual entrenador del Compostela, que ejercía como segundo técnico de Fran Beltrán. Ambos participaron en aquel ascenso a Primera Federación, una relación previa que facilitará ahora la adaptación del centrocampista al modelo de juego del conjunto santiagués.

Tras abandonar el Marbella, Rafa de Vicente pasó por el San Fernando y disputó la última temporada con La Unión Atlético. El futbolista regresa ahora a Galicia, donde ya conoce la categoría, el entorno y la exigencia de un club histórico por su experiencia anterior con el Deportivo.

Su incorporación proporciona al Compos un jugador capaz de asumir responsabilidades con balón y ofrecer soluciones en la construcción de las jugadas. La entidad busca que su experiencia sirva también para acompañar a los futbolistas más jóvenes de una plantilla que afrontará una temporada exigente después de recuperar su plaza en Segunda Federación.

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Rafa de Vicente se suma de esta manera al proyecto dirigido por Carlos de Lerma y entra directamente en la dinámica de trabajo. El malagueño completó este jueves su primera sesión como jugador blanquiazul y podrá comenzar a sumar minutos durante los próximos compromisos de preparación.

Fuente: El Correo Gallego