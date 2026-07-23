David Mella, objetivo: arrancar la liga con el Deportivo

Un chute de energía. Para él y para el propio vestuario del Deportivo. La presencia de David Mella en una parte de la sesión de grupo de este jueves en Abegondo fue una de las grandes noticias de la mañana en el entrenamiento blanquiazul a un par de días de medirse al Oviedo y cuando encara el ecuador de su pretemporada. El zurdo se lesionó el pasado mes de marzo en un lance del juego del partido en Riazor ante el Granada al chocar con un rival y, aunque al final parecía una dolencia menor, tuvo que acabar pasando por el quirófano. La lesión de larga duración le apartó del final de liga y de vivir el ascenso en el césped, aunque en realidad fue parte activa de los festejos, uno de los más aclamados. Esas dos semanas de jolgorio máximo en A Coruña retrasaron un poco su recuperación, tal y como apuntó Fernando Soriano en una comparecencia, pero el extremo de Espasande ha entrado en una nueva fase que le llevará, según desean todas las partes, a formar parte de la lista de convocados del Deportivo dentro de tres semanas en el primer partido de Liga en Riazor frente al Elche el lunes 17 de agosto.

El Deportivo asegura en su página web que este regreso "permitió al extremo blanquiazul comenzar a integrarse de forma gradual en la dinámica del grupo, siempre bajo la supervisión de los servicios médicos y del cuerpo técnico, que seguirán marcando los tiempos de su recuperación". A juicio del club coruñés, "el objetivo es que, si la evolución continúa siendo favorable, vaya incrementando progresivamente las cargas de trabajo durante las próximas semanas hasta alcanzar el ritmo del resto de la plantilla". Ninguna de las partes piensa acelerar ni precipitarse con el canterano, con ese horizonte en el reestreno del Deportivo en Primera. Todo lo marcarán sus sensaciones, con la premisa de no sufrir ningún tipo de bache en el proceso de recuperación de su rotura de ligamento lateral externo de su rodilla izquierda.

Bouldini, Yeremay y Loureiro siguen con tratamiento personalizado y Altimira se incorporó al grupo antes del duelo en el Nuevo Tartiere.

Yeremay y Loureiro

El Deportivo sabe que tiene en Yeremay Hernández una piedra sobre la que pivotar buena parte de sus aspiraciones de salvarse y echar raíces en Primera División. No escucha ninguna oferta ni tiene necesidad de hacer caja con un jugador tan cotizado en el mercado como valorado en el seno del conjunto herculino. El jugador canario ha iniciado la pretemporada al margen, con su propio proceso para tratar la pubalgia que tanto le lastró en la segunda mitad de la temporada pasada. Se sobrepuso a las molestias para aportar en el campo todo lo que tuvo hasta participar en el anhelado ascenso a la máxima categoría.

El club no quiere correr ningún riesgo con la salud del futbolista ni apurar los plazos en su puesta a punto este verano. Avanza por el buen camino y la vista está puesta en las próximas semanas. Si su evolución es favorable, espera que se una al resto del grupo en el viaje por Italia a comienzos del mes de agosto. No se confirma que pueda jugar en los amistosos contra la Fiorentina y el Genoa, pero la expectativa es que ya trabaje con sus compañeros para lucir más pronto que tarde su dorsal 10 a la espalda en la élite del fútbol español.

Loureiro trabaja también al margen para recuperarse de unas molestias que arrastra desde el final del curso pasado con la perspectiva de incorporarse próximamente a las tareas grupales. En el caso del canario, la situación es similar. No se quiere correr ninguna prisa en proceso de recuperación de su pubalgia. "Hizo un esfuerzo muy grande y acordamos ir lento con él. Va en un proceso favorable, dentro de los plazos", comentó Fernando Soriano sobre el canario la semana pasada, tras la presentación de Teun Gijselhart como nuevo jugador del Deportivo. Ha alternado sesiones en el gimnasio con trabajo sobre el césped, siempre con tareas específicas.

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La buena evolución del tratamiento que se sigue con el extremo de Las Palmas de Gran Canaria permite atisbar algunos escenarios próximos en los que pueda incorporarse al grupo. Si mantiene las buenas sensaciones, la proyección es que se incorpore al trabajo colectivo para el viaje que el Deportivo hará a Italia dentro de dos semanas. Visitará Florencia el 6 de agosto para enfrentarse a la Fiorentina. Dos días después, disputará el Trofeo Spagnolo contra el Genoa en el Luigi Ferraris. Aunque no es seguro que juegue, sí estará más cerca de volver a los terrenos de juego con la ilusión de comandar al Deportivo, también, en Primera División.