El Deportivo abre mercados en un verano de ‘Ley Bosman’

No han desfilado este verano por el vestuario del Deportivo Rivaldo, Bonnissel o Madar, pero la filosofía de las contrataciones estivales de este Deportivo que regresa a Primera División trae ciertas reminiscencias a aquellos meses de julio y agosto de 1996 en los que a Lendoiro se le quedaba pequeña la Península y se lanzaba a fichar con denuedo, mientras se producía un terremoto en el fútbol del Viejo Continente por el cambio de legislación. Entonces fueron 13 los futbolistas extranjeros, con un buen muestrario de brasileños y franceses, que llegaron esa campaña a un vestuario en el que solo Armando contribuía como producto sumado desde el fútbol español. La fiebre se mantuvo en la temporada siguiente (1997-98), cuando Ramis ponía la nota española como cara nueva a una caseta a la que se incorporaban Djalminha, Hadji, Rufai, Bassir, Manteca Martínez, Abreu o el propio Lionel Scaloni. Desde entonces no se ha visto tal fiebre por el mercado foráneo, salvo en contadas excepciones, relacionadas con profundas crisis económicas, como la que ocurrió en el verano de 2012 con el equipo en Primera y el club camino del concurso de acreedores. Entonces fueron diez extranjeros, con un puñado de portugueses llegados de la mano de Jorge Mendes, y solo dos españoles los que se sumaron a un proyecto que, meses después, volvería a Segunda. Este verano, Leo Román, internacional español, es la nota discordante entre Teun Gijselhart, Jonathan Asp-Jesen, Bright Ede, Lorenzo Amatucci y Pierre Aubameyang, aunque los dos últimos disfrutaron de experiencias previas en Primera y Segunda División con Barcelona y Las Palmas.

Naybet y Songo'o / Agencias

Un cambio en Fernando Soriano

Este proyecto del Deportivo de la temporada 2026-27 que ha abierto fronteras y que apuesta por el producto extranjero, ante todo el europeo, es la cuarta plantilla que está conformando Fernando Soriano desde su llegada a Abegondo en el verano de 2023. Entonces le tocó cincelar un equipo en Primera RFEF que ascendiese a Segunda, para ir poco a poco escalando hacia una máxima categoría, en la que el club coruñés va a jugar por fin en tres semanas. Curiosamente, aquel grupo que fue de menos a más y que ascendió el 12 de mayo de 2024 era un equipo que contó con 16 fichajes de futbolistas nacidos en España, sin ningún extranjero, aunque Luis Quintero contase con pasaporte colombiano. Es el proyecto más extremo, en ese sentido, de las tres últimas décadas, empujado también por la realidad del Deportivo y de la categoría. Ya ese verano de 2024, Soriano incorpora a Charlie Patiño, Hélton Leite y Juan Gauto procedentes del fútbol británico, turco y suizo, además de al marroquí Bouldini con experiencia en España. El verdadero cambio se produce a partir del periodo de pases de invierno de la campaña 2024-25 cuando llegan Eddahchouri, Genreau y Tosic. Desde entonces, ha ido salpicando sus proyectos de talento europeo y este verano los primeros movimientos muestran un cambio de tendencia drástico. El Dépor, a lo largo de su historia ha ido oscilando en sus preferencias, según modelo o disponibilidad económica. Ahora toca mirar más allá de los Pirineos.