Doblete de Davo en un amistoso de pretemporada del Penafiel ante el Oporto
Primeros pasos del segundo proyecto del club luso de la mano de la familia Escotet
El Penafiel, tras salvarse con sudores en la Liga 2 portuguesa, afronta su segunda temporada de la mano de la familia Escotet con la idea de planificar con más tiempo y de pelear en la zona alta para dar el salto a la máxima categoría del país vecino. El equipo dirigido de nuevo por José Manuel Aira está en plena rueda de amistosos de pretemporada y este jueves se enfrentó al Oporto, campeón de la liga lusa, en un duelo que tuvo lugar en la ciudad deportiva del club de O Douro. El equipo rojillo cayó 3-2 poniendo en apuros al equipo de la máxima categoría y en el duelo entre ambos equipos destacó la aportación del exdeportivista Davo, quien fue autor de dos, al igual que André Silva. El gol del triunfo fue de Gabri Veiga en el minuto 77.
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