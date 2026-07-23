El exdeportivista Carlos Fernández llega al Real Oviedo tras una exitosa cesión en el Mirandés

El Real Oviedo cierra el fichaje de Carlos Fernández, tal y como ha podido saber La Nueva España, del mismo grupo que LA OPINIÓN. El delantero, propiedad de la Real Sociedad y con pasado en el Deportivo, pondrá rumbo al Carlos Tartiere tras una temporada en la que resucitó su carrera cedido en el Mirandés, y se convierte en la última pieza de un mercado veraniego que el club asturiano está resolviendo a una velocidad de vértigo.

El sevillano, de 30 años, llegaba al curso pasado necesitado de minutos y confianza después de varias temporadas marcadas por la falta de continuidad, una cesión discreta en el Cádiz y, sobre todo, una grave lesión de rodilla que frenó su progresión en la Real Sociedad. En Anduva encontró por fin la continuidad que se le había negado durante años: 35 partidos, 31 de ellos como titular, y 16 goles que lo devolvieron al primer plano de la Segunda División, con apenas dos asistencias que reflejan un perfil de puro finalizador. Su capacidad para jugar de espaldas a la portería, asociarse con los mediapuntas y atacar espacios lo convirtieron en uno de los delanteros más cotizados de la categoría, con clubes como el Almería vigilando de cerca su recuperación. De hecho, es un perfil que se asociaría a la perfección con Chris Ramos en el caso de que Calero quiera jugar con dos arietes. La antigua dirección deportiva, además, ya había puesto el ojo en él la temporada pasada.

Ese resurgir, unido a que el Oviedo necesita gol tras el descenso a Segunda, ha llevado a la dirección deportiva a priorizarlo por delante de otras opciones sobre la mesa. Carlos Fernández llega, además, con la vitola de haber sido internacional sub 21 y de conocer el gol de Primera con el Sevilla, el Granada y la propia Real Sociedad antes de que la rodilla frenara su progresión.

Una trayectoria marcada por el talento y las lesiones

La carrera del delantero comenzó en la cantera del Sevilla, a la que llegó con apenas nueve años. Carlos Fernández fue quemando etapas hasta estrenarse con el primer equipo durante la temporada 2013/14, cuando todavía tenía 17 años. Debutó primero en la Copa del Rey y, apenas unos meses después, disfrutó de sus primeros minutos en Primera División. Su progresión estuvo muy ligada al Sevilla Atlético, con el que acumuló más de un centenar de partidos y fue una de las piezas fundamentales del ascenso del filial a Segunda en 2016. Aquella temporada marcó 17 goles y confirmó las condiciones que ya le habían convertido en una de las grandes promesas de la cantera hispalense.

Su primera gran oportunidad lejos de Sevilla llegó en el Deportivo. En la temporada 2018-19 disputó 29 partidos, marcó 10 goles y ayudó al conjunto gallego a alcanzar la última eliminatoria del ascenso a Primera, en la que terminó cayendo ante el Mallorca. Ese rendimiento le abrió las puertas del Granada, recién ascendido a la máxima categoría, donde firmó el mejor curso de su trayectoria en la élite. Sumó 13 goles en 40 encuentros entre Liga y Copa, participó en la histórica clasificación para las semifinales del torneo copero y contribuyó a que el equipo nazarí terminase séptimo y obtuviese el billete para disputar la Europa League.

La Real Sociedad apostó por él en enero de 2021 y pagó al Sevilla por un delantero que firmó hasta junio de 2027. Carlos Fernández tuvo tiempo de marcar su primer gol como txuri-urdin precisamente frente al conjunto hispalense y de participar en los minutos finales de la Copa del Rey conquistada ante el Athletic. Parecía el inicio de una etapa de consolidación, pero en agosto de 2021 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un amistoso de pretemporada. La lesión le obligó a pasar por el quirófano y a perderse prácticamente toda la campaña 2021/22.

No era la primera vez que una rodilla se cruzaba en su camino. Ya durante su etapa en el Sevilla había sufrido otra grave lesión que interrumpió una progresión que parecía imparable. Los problemas físicos y la competencia en San Sebastián impidieron que tuviese continuidad en la Real Sociedad, desde donde salió cedido al Cádiz antes de recuperar en Miranda de Ebro la versión goleadora que había exhibido en Riazor y Granada. El Oviedo se hace ahora con un atacante que, pese a los obstáculos, supera ampliamente los 300 partidos oficiales y conserva experiencia en Primera, Segunda, la Copa del Rey y competiciones europeas. También fue campeón de Europa sub-19 con España en 2015.

Su llegada no es un movimiento aislado. El club carbayón ha cerrado también las incorporaciones de Juan Cruz, lateral izquierdo que queda libre tras su etapa en Osasuna, y de Dani Villahermosa, centrocampista que la pasada campaña firmó siete goles y ocho asistencias en el Andorra, tal y como avanzó ayer este periódico. Dos operaciones que completan un puzle armado en tiempo récord.

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El resultado es una planificación deportiva que avanza a un ritmo que pocos rivales de Segunda División están pudiendo seguir. Con el objetivo puesto en el regreso inmediato a Primera División, el Real Oviedo se asegura gol, galones y una medular renovada antes incluso de que el mercado entre en su recta final.