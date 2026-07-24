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Asp Jensen: "El Deportivo es un equipo que se ajusta muy bien a mi estilo de juego"

"Cuando recibí la llamada del Dépor, me sentí muy feliz. Tuve una gran sensación desde el primer momento, creo que es una buena oportunidad para mí. No tuve muchas dudas a la hora de fichar"

Presentación de Jonathan Asp Jensen como nuevo jugador del Deportivo / RCD

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Agencias

El extremo danés Jonathan Asp Jensen aseguró, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo, que cuando recibió la oferta del equipo blanquiazul no dudó. "Estoy muy agradecido por esta oportunidad. El Dépor es un equipo que se ajusta muy bien a mi estilo de juego. Tengo muy buenas sensaciones desde el primer momento y estoy deseando pelear por este gran club", manifestó.

El futbolista nórdico, de tan sólo 20 años, llega procedente del Bayern Múnich, aunque la pasada temporada jugó como cedido en el Grasshopper Club Zürich suizo, con el que disputó 40 partidos, en los que marcó 9 goles y repartió 6 asistencias.

Sin dudas

"Cuando recibí la llamada del Dépor, me sentí muy feliz. Tuve una gran sensación desde el primer momento, creo que es una buena oportunidad para mí. No tuve muchas dudas a la hora de fichar", incidió.

Asp Jensen señaló que, a lo largo de su carrera, ha jugado en todas las posiciones de ataque; por eso no tiene "preferencia" por ninguna de ellas. Eso sí, asume que la competencia será muy grande en la línea de ataque.

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"Yeremay es un jugador top y cuantos más jugadores top tengamos, mejor para el equipo. Yo vengo al Dépor a luchar, a dar lo mejor de mí. No pienso en mucho más", sentenció.

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