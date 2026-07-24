Aubameyang, ante su debut con el Deportivo: «Es un ariete mucho más maduro»

Pierre-Emerick Aubameyang debutará este sábado por la tarde en Oviedo (19.30 horas, Youtube RCD y TVG) como nuevo jugador del Deportivo. Es el primer paso palpable de un movimiento sorprendente e ilusionante. A sus 37 años, se planta en Riazor como uno de los fichajes más llamativos de LaLiga. Natural de Laval, donde se crió en un entorno que vivía por y para el fútbol, aportará goles y veteranía al equipo de Hidalgo.

Extremo en sus inicios por su velocidad, evolucionó hasta convertirse en un delantero centro letal. Su potencia al espacio, sus desmarques, su definición al primer toque y su capacidad de presión lo convirtieron en uno de los atacantes más peligrosos de su generación.

Con el paso de los años, ha sabido transformar su manera de interpretar el juego. ¿Qué Aubameyang podemos esperar en A Coruña? «El de antaño, el de Borussia, Saint-Étienne o Arsenal, era un ariete que la pedía mucho al pie y cambiaba de ritmo, y el actual es un delantero más maduro. Juega mejor sin balón que con él», analiza Andrés Onrubia, especialista en fútbol francés, para Sport, del mismo grupo que LA OPINIÓN.

«Esas rupturas aportan mucho al equipo y es un jugador que por esa inteligencia de juego que ha adquirido le permite ser más dañino en las rupturas al espacio», añade. Eso sí, no será la primera vez que Aubameyang juegue en LaLiga. Ocupa un lugar privilegiado en el corazón de los aficionados del Barça.

Paso por el Barcelona

Su paso fue breve, pero exitoso. Aterrizó en el Camp Nou durante el mercado de invierno de 2022, en un momento marcado por las dificultades económicas de la entidad y la necesidad de reactivar a un equipo que atravesaba una crisis deportiva. Pese a su buen rendimiento y al vínculo que había creado con la afición, terminó poniendo rumbo al Chelsea apenas unos meses después. El conjunto londinense pagó 12 millones.

Tras una aventura en el Al-Qadsiah, Auba regresó el pasado verano al OM con el objetivo de volver a disfrutar de la exigencia del fútbol europeo: «Ha ido de más a menos porque empezó muy bien, siendo decisivo en Champions, pero también hay que contextualizar que el Marsella fue un polvorín a partir de diciembre. Se fue De Zerbi, cayeron eliminados en Champions y la situación fue insostenible».

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Aun así, continúa siendo muy veloz: «Es el delantero con más velocidad punta de más de 30 años de cinco grandes ligas y el que más rupturas traza a la espalda de la defensa». Sumó más de 2.700 minutos, con 14 goles y 10 asistencias. Unas cifras más que notables para un futbolista de 37 años.

Fuente: Sport