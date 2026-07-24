Cuando Aubameyang pasó un año de su niñez en Colombia: su padre jugó en el Junior de Barranquilla

Pierre Aubameyang, antes de llegar al Dépor, ha triunfado en Europa y le ha tocado ser un trotamundos con aventuras en Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia e incluso en el balompié saudí, pero su primera gran mudanza se produjo cuando era un niño y veía aún muy lejos la posibilidad de ser profesional. Contaba con seis años y tuvo que cruzar el charco para vivir en Barranquilla. Su padre, también futbolista profesional, disfrutó de una fugaz aventura en el Junior, uno de los grandes clubes de Colombia.

Y es que Pierre Aubameyang padre fue uno de los primeros futbolistas africanos en jugar en el país cafetero. La movilidad con la que se concibe el balompié de hoy era entonces una quimera y por eso fue todo un acontecimiento su desembarco en el emergente fútbol colombiano de los años 90, que crecía al albur de los éxitos de la selección y de los futbolistas que empezaban a emigrar a los mejores conjuntos del Viejo Continente, como Asprilla o Valderrama. Aubameyang padre hizo el camino a la inversa.

Así se plantó en Barranquilla en el año 1996 junto a su familia en una experiencia que fue pionera, pero también más corta de lo que elucubraban todas las partes. En diversos medios colombianos recuerdan aquel pasaje, reflejan multitud de anécdotas fruto del choue cultural y citan como un único partido el que jugó Aubameyang padre con el Junior de Barranquilla ante el Bucaramanga en el mes de marzo. Partió ese día de titular y jugó casi todo el partido en el empate 2-2. Se movía en el extremo del campo opuesto al reino de su hijo. Era defensa.

Barcelona y Ávila

Sin duda la aventura de seis meses que Aubameyang hizo en el Barcelona y los orígenes abulenses de su madre son las verdaderas razones de su facilidad para hablar español que demostró en algunos de los vídeos de su llegada que fueron colgados por el club blanquiazul. También pudieron influir esos meses en Barranquilla en una etapa de plena formación.

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Su padre ha sido durante toda su carrera una parte muy activa de la carrera de Aubameyang. Le ha acompañado, le ha guiado y no ha sido menos en su llegada al Dépor. Él portaba su camiseta por Madrid y ha estado a su lado a su desembarco en Alvedro y en sus primeros pasos en la ciudad.